Pohľad na iPhone vhodený do roztaveného hliníka nezaručí satisfakciu iba fanúšikom Androidu. Dopraj si uspokojujúci pohľad na absolútnu deštrukciu

Na internete možno nájsť neskutočné, priam obrovské množstvo videí, kde niekto niečo ničí na kameru. Či už to robí zo srandy alebo to natáča kvôli zhliadnutiam a nazýva to experiment či to dokonca myslí vážne, zvyčajne sa pri tom zničí naozaj hodnotná vec. Populárne sú najmä iPhony či iné smartfóny a jediné, čo tieto videá od seba obsahovo odlišuje je spôsob, akým sa iPhone vydá na svoju poslednú cestu. V tomto prípade je vhodený do roztaveného hliníka, ktorého bod topenia je asi 660 stupňov Celzia. No to, ako sa z iPhonu 4 stanú len zdeformované kovové kúsky so strieborným povlakom je naozaj uspokojujúce.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.