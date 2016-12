Priateľka Luckyho Blue je pastvou pre oči. O osem rokov mladšieho modela zaujala anjelskou tvárou a ženskými krivkami

18-ročný Lucky Blue má za sebou ďalší úspešný rok a o tom, že mu ide karta nás presviedča nielen vydarenými spoluprácami, vydaním knihy o vlastnom živote a opätovným zaradením sa medzi tých najlepších svetových modelov, o čom ste si mohli prečítať na tomto odkaze, ale najnovšie aj krásnou priateľkou, ktorá nepotrebuje kilá mejkapu ani plasty v tele k tomu, aby si vyslúžila (aj) našu pozornosť. Platinový a nezadaný Lucky je momentálne preč a okrem zmeny farby vlasov nastala zmena aj v jeho súkromnom živote. Na sklamanie jeho širokej fanúšikovskej základne, ktorú má aj medzi vami - našimi čitateľkami, sa po jeho boku začala objavovať skutočne krásna slečna a o tom, kto je priateľkou hviezdneho Luckyho sa pozrieme v nasledujúcich riadkoch venovaných jej doterajšiemu životu.

Jej meno je Stormi Bree Henley, narodila sa v Crossville v americkom štáte Tennessee 6. decembra 1990, a teda prednedávnom oslávila svoje 26. narodeniny. Na tomto mieste rovno uvedieme, že Lucky je ročník 1998 a momentálne má bezstarostných 18. Mnohí ste nám do komentárov písali, že vyzerá staršie a pri pohľade na Stormi zas subjektívne skonštatujeme, že vyzerá mladšie, a tak sa dvojica s osemročným vekovým rozdielom po vizuálnej stránke stretla kdesi na polceste a podľa vlastných slov sa stretli aj duševne.

„Volá sa Stormi. Je hudobníčka a okrajovo sa venuje modelingu,“ takto supermodel predstavil svoju partnerku, keď sa začalo šepkať, že jeho single časy sú už nejaký ten piatok preč a v jej stručnom opise neklamal. Stormi je herečka, speváčka, producentka, modelka a bývalá kráľovná krásy, ktorá si odniesla korunku v Miss Tennessee Teen USA a ďalšiu v Miss Teen USA v roku 2009. V tom istom roku úspešne ukončila aj Cumberland County High School, ktorú reprezentovala v miestnych golfových súťažiach a začala svoju kariéru modelky a speváčky so špecializáciou na Američanmi obľúbené country a blues. Šťastie vyskúšala za mikrofónom v American Idol aj pred kamerou v seriáli Brooklyn Nine-Nine. „Na klavíri som začala hrať, keď som mala päť rokov. Prvú pieseň som napísala, keď som mala sedem a zo školy som sa vždy ponáhľala do práce. Vyrastala som v divadle a to ma zamestnáva po celý môj život,“ povedala Stormi, ktorá sa so svojou relatívne čerstvou láskou stihla objaviť aj v kampani na šperky. Takže hudba, herectvo, sem-tam modeling a momentálne aj Lucky Blue - to je to, čo napĺňa život dievčaťa jedného z najúspešnejších pánskych modelov súčasnosti.

