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Bethesda konečne odhalila názov The Elder Scrolls VI. 🎮 Očakávaná hra sa bude volať Sentinel
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dnes 4. novembra 2026 o 11:55
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Bethesda konečne odhalila názov The Elder Scrolls VI. 🎮 Očakávaná hra sa bude volať Sentinel

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The Elder Scrolls Zdroj: BETHESDA
The Elder Scrolls Zdroj: BETHESDA
elder scrolls Zdroj: @ELDERSCROLLS
bethesda Zdroj: @IGN, @BETHESDA
img Zdroj: IMG.YOUTUBE
bethesda Zdroj: YOUTUBE/@BETHESDA
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Náhľadový obrázok: Bethesda
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