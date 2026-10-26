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Hľadajú sa najzdravšie firmy. Ďalší ročník súťaže Zdravá firma roka je výzvou pre celé Slovensko
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Tento článok je PR správa spoločnosti Union.
dnes 26. októbra 2026 o 15:57
Čas čítania 1:11
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Hľadajú sa najzdravšie firmy. Ďalší ročník súťaže Zdravá firma roka je výzvou pre celé Slovensko

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Union spúšťa 17. ročník obľúbenej súťaže Zdravá firma roka. Firmy môžu odprezentovať svoje aktivity a benefity zamerané na zdravie a psychickú pohodu zamestnancov - súťaž vyhodnotí odborná porota z oblasti zdravotníctva a personalistiky.

Od roku 2010, kedy Union zdravotná poisťovňa spustila prvý ročník súťaže, sa do projektu zapojilo už takmer 500 rôznych firiem a spoločností. Ich projekty zamerané na prevenciu, výživu, šport, ergonómiu či starostlivosť o duševné zdravie hodnotila odborná komisia zložená z renomovaných odborníkov. V tomto roku sme do poroty prizvali Valentínu Sedilekovú, zakladateľku a peer konzultantku OZ chuť žiť a Ľudmilu Guerin, HR a biznis konzultantku.

„Zamestnávatelia nesú časť zodpovednosti za zdravie svojich ľudí. V práci trávime podstatnú časť dňa a zodpovedné firmy vedia, že dobrý fyzický i psychický stav zamestnancov je predpokladom ich spokojnosti aj dlhodobého úspechu spoločnosti. Súťažou chceme ukázať, že starostlivosť o zdravie nie je výsadou veľkých firiem s vysokými rozpočtami. Aj menšie spoločnosti dokážu prichádzať s nápadmi, ktoré majú skutočný význam,“ hovorí riaditeľ sekcie zdravotného poistenia v Unione, Jozef Koma.

Union
Zdroj: Union

Súťaž má zároveň významný osvetový rozmer. Zástupcovia zapojených firiem si na workshopoch organizovaných Unionom vymieňajú skúsenosti a inšpirujú sa navzájom. Dobrá prax sa tak šíri od jednej spoločnosti k druhej a motivuje zamestnávateľov k ďalšiemu rozvíjaniu zdravotných programov. „Vlani ma osobitne zaujala firma, ktorá zabezpečila preventívne vyšetrenie na rakovinu prsníka pre 600 svojich zamestnankýň a obchodných partneriek, či spoločnosť, ktorá pre svojich ľudí vyrába vlastný med z úľov umiestnených na streche budovy. Na vzostupe sú aktivity komunitného charakteru, do ktorých sa zapájajú aj rodinní príslušníci, ale aj športové aktivity, ktoré si zamestnanci organizujú sami, vedenie firmy ich finančne podporí vo vybranej aktivite,“ približuje Jozef Koma.

 

Do súťaže sa firmy môžu prihlásiť bezplatne prostredníctvom stránky www.zfr.sk do 31.12. 2026. Prihlásené spoločnosti vyplnia dotazník mapujúci jednotlivé oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov, na základe ktorého ich aktivity posúdi a oboduje odborná porota.

Víťazov súťaže spoznáme v marci 2027. Najlepšie hodnotené spoločnosti v každej z troch kategórií získajú titul Zdravá firma roka a nadštandardný Deň zdravia pre svojich zamestnancov.

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Náhľadový obrázok: Union
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