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Exfarmárka Linda prišla hľadať lásku na rande na slepo. Takto ju ohúril Patrik (MENUČKO)
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dnes 24. septembra 2026 o 18:02
Čas čítania 0:24
Petra Nižnanská

Exfarmárka Linda prišla hľadať lásku na rande na slepo. Takto ju ohúril Patrik (MENUČKO)

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Jedna si tento rok vyskúšala Farmu, druhý zase Čínu.

V najnovšom Menučku sa oproti sebe posadili Linda a Patrik. Linda je sestrička, ktorá miluje pohyb a nebojí sa skúšať nové veci. Tento rok sa dokonca objavila aj v známej slovenskej šou Farma. Patrik je zase poriadny nerdík, ktorého baví programovanie a má slabosť pre virálnu americkú krasokorčuliarku. Na prvý pohľad teda dvojica, ktorá by sa možno len tak náhodou nestretla.

Počas rande si však neukázali iba svoje uzamknuté galérie, ale postupne nechali toho druhého nahliadnuť aj trochu hlbšie. Čo o sebe prezradili? A našli Linda s Patrikom okrem spoločných tém aj iskru? Pozri si nové Menučko a zisti, ako ich rande dopadlo.

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