Ak hľadáš pohodu, komunitu, prírodu a hudbu, ktorá ti zostane v srdci dlhšie než vo feedoch, máme pre teba výber malých, ale výnimočných slovenských festivalov.

Nie každý túži po dave tisícok ľudí a headlineroch, ktorí sa objavujú na každom druhom festivalovom plagáte. Práve preto sme sa rozhodli zistiť, čo ponúka slovenská festivalová scéna okrem známych interpretov.

Menšie hudobné festivaly síce nemajú svetových headlinerov ani spolupráce s globálnymi značkami, ale žiješ na nich autentickú a komornú atmosféru. Často vznikli z nadšenia malej skupiny ľudí, ktorí chceli vytvoriť priestor pre dobrú hudbu, umenie a oddych. Namiesto masovej zábavy tu nájdeš priestor na rozhovory, chill zónu v tráve a kapely, ktoré možno ešte nepoznáš, ale budeš ich počúvať celé leto.

Takéto festivaly sú ideálne, ak hľadáš pomalší rytmus, originálne priestory, lokálne gastro, nie až tak nabitý program a viac času pre seba. Navyše bývajú cenovo dostupnejšie, často s možnosťou kempovania v krásnej prírode a bez pocitu, že musíš byť „všade a stále“.

Slovensko má v tomto smere čo ponúknuť – od malých multižánrových akcií cez pokojné víkendové podujatia až po komunitné festivaly v dedinách, ktoré na pár dní ožijú hudbou a ľuďmi. Ak chceš toto leto zažiť niečo nové, vybrali sme pre teba niekoľko festivalov, ktoré síce nie sú najznámejšie, ale určite si ťa získajú svojou atmosférou.

V tomto článku si prečítaš: Na ktorom festivale ľudia tancujú bosí, spia pod hviezdami a navzájom sa objímajú – hoci sa vidia prvýkrát.

Ktorý festival je každoročnou oslavou založenia kapely.

Na ktorom festivale sa môžeš zapojiť do programu svojimi slovami, spevom alebo hrou na hudobný nástroj.

Na ktorom festivale je zakázané piť alkohol a jesť živočíšnu stravu.

Festival Atmosféra

Kde: Hontianske Nemce (Banskobystrický kraj)

Dátum: 1.8. – 3.8. 2025

Cena lístku na osobu: 69 €



Ak hľadáš festival, ktorý má v názve presne to, čo na ňom zažiješ, Atmosféra bude tvoj nový letný rituál. Uprostred vinohradov a lúk v Hontianskych Nemcoch prebehne už trinásty ročník podujatia, ktoré je zmesou hudby, diskusií, divadla, workshopov, pohybu, umenia aj komunitného života.





Line-up kombinuje známe slovenské mená ako Jana Kirschner, Billy Barman, Korben Dallas, FVCK_KVLT, či Medial Banana s menej známymi projektmi ako Caoilfhionn Rose, Vec Švidraň, Meowlau x Val alebo Young Aesthetics.





Súčasťou programu je ranná joga, diskusie, komunitné raňajky, tvorivé dielne pre deti aj dospelých, akrojoga a tanečné workshopy – všetko zasadené do pokojného, zeleného prostredia.

Atmosféra je dog-friendly, zameraná na ekologický prístup a dôraz na komunitu. Žiadne masy, žiadne korporátne stany – len lúka, stromy, kvalitná hudba a pocit, že si súčasťou niečoho malého a výnimočného. Stanovanie je zadarmo a na blízku sa nachádza vlaková zastávka. Cena lístku je 69 € na osobu, za parkovanie si doplatíš 10 €.