Uvoľni si v šatníku miesto na fresh modely od značiek Nike, New Balance či Salomon a MM6 Maison Margiela.

Každý mesiac zostavujeme zoznam TOP releasov tenisiek, ktoré skvelo doplnia každú zbierku a v niektorých prípadoch na nich môžeš aj slušne zarobiť. Stačí, ak budeš mať dostatočne rýchle prsty pri nákupe.

V máji majú naplánovaný dátum vydania atraktívne retro modely Air Jordan, sexy siluety s logom Nike, ale aj originálna novinka z dielní New Balance či kúsok zo spolupráce značiek Salomon a MM6 Maison Margiela. Vyber si svojho favorita.

Niektoré z uvedených informácií zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené, ale pochádzajú z rôznych uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily sa môžu ešte zmeniť. Okrem tenisiek nižšie budú v najbližších týždňoch v predaji aj ďalšie modely, ktoré si včas predstavíme.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Nike Air Max 95 OG „Pink Foam“

Model Nike Air Max 95 oslavuje 30. výročie od uvedenia na trh v roku 1995 a vedenie značky postupne predstavuje viacero atraktívnych vyhotovení. Najnovšie ide o schému „Pink Foam“, ktorá kombinuje odtiene sivej a ružovej.

Edícia s názvom „Big Bubble“ je vybavená väčšou jednotkou Max Air v oblasti päty a prednej časti, zatiaľ čo vzhľad zostáva verný pôvodnej OG verzii, ktorá je inšpirovaná ľudskou anatómiou. Zvršok zo zvlnených vrstiev syntetickej kože a priedušnej sieťoviny je ponorený do gradientu, ktorý plynulo prechádza z tmavej do svetlej. Hravé akcenty svetloružovej zvýrazňujú úchyty šnúriek, podpisovú značku Nike aj vzduchovú jednotku v pružnej medzipodrážke.

Retail Nike Air Max 95 OG „Pink Foam“ je 190 eur a v online obchode Footshop stále nájdeš svoju veľkosť. Model má ženskú veľkostnú tabuľku.

Air Jordan 4 Retro „Forget Me Not“

V redakcii patríme medzi veľkých fanúšikov vyhotovení modelu Air Jordan 4 Retro, v ktorom Michael Jordan hral v NBA na prelome 80. a 90. rokov. Veľkú popularitu medzi mladými ľuďmi si tenisky získali aj v posledných rokoch – najmä vďaka verzii „Pine Green“ s podpisom Nike SB.

Od 3. mája je v predaji schéma „Forget Me Not“, známa tiež ako „Aluminum“, ktorá je ponorená do svetlomodrých pastelových akcentov a kvetinových aplikácií. Vrstvený zvršok z bielej kože dopĺňajú charakteristické prvky modelu vrátane mriežkovanej konštrukcie alebo plastových TPU podporných krídel okolo šnúrovania. Ikona Jumpman je umiestnená na tkanom štítku na jazyku aj päte. Ľahké odpruženie zabezpečuje polyuretánová medzipodrážka s odhalenou jednotkou Air Sole.

Retail modelu Air Jordan 4 Retro „Forget Me Not“ bol 210 eur, pričom v ponuke známej resell platformy StockX ich kúpiš za približne rovnakú cenu. Model má ženskú veľkostnú tabuľku.

Salomon Spectur 2 x MM6 Maison Margiela

V zozname pokračujeme skvelým pokračovaním veľmi plodnej spolupráce medzi značkami Salomon a MM6 Maison Margiela. Obe strany tentoraz predstavujú čierne vyhotovenie odvážneho modelu Spectur 2, ktorý spája vysoko výkonné technológie s dekonštruovanou estetikou charakteristickou pre tvorbu belgického návrhára Martina Margielu.

Priedušný zvršok zo sieťoviny a pokročilá technológia podrážky prinášajú pohodlie a odolnosť pri každom pohybe, ktorý v jedinečnom modeli urobíš. Aerodynamický tvar a vrstvené detaily vytvárajú sochársky efekt a stelesňujú avantgardný prístup MM6 k obuvi.

Tenisky Salomon Spectur 2 sú v predaji v online obchode Maison Margiela za 320 eur. Zaboduj s nimi v uliciach.

New Balance 1906L „Grey Days“

„Grey Days“ sú každoročnou oslavou toho, čo New Balance predstavuje. Mesačný event spája rodinu ambasádorov a športovcov značky, ktorí sa zúčastňujú na rôznych špeciálnych vyhotoveniach produktov, ktoré zdôrazňujú jedinečné a nadčasové vlastnosti sivej farby.

Nový model New Balance 1906L (Loafer, pozn. redakcie) preberá charakteristické prvky siluety – zvršok z otvorenej sieťoviny s otvormi, krivkové syntetické prekrytia a podrážku 860v2 so segmentovanými prvkami ABZORB SBS na päte, a pretvára ich do tvaru klasických penny loafers. Originálny dizajn stiera hranice medzi dedičstvom vysokého výkonu a najmodernejšou módou.

Model New Balance 1906L v sivej schéme bude v predaji od 14. mája za 160 eur. Nosiť ich môžeš napríklad ako model na propagačnom snímku značky.

New Balance 2010 „Dockside Indigo“

Pokračujeme s teniskami s logom značky New Balance, a to konkrétne modelom 2010, ktorý je robustný s dávkou športovej nostalgie, ale zároveň dokonale kompatibilný so súčasnými módnymi trendmi.

HOT novinka s atraktívnym retro vzhľadom sa pýši segmentovanou podrážkou s technológiou ABZORB® pre mäkký došľap, zatiaľ čo zvršok je zahalený do pletenej sieťoviny, ktorá je ódou na priedušnosť. Farebná kombinácia tmavozelenej, hnedej, sivej a čiernej vyzerá božsky a ľahko ju zladíš na množstvo spôsobov. Dizajnérsky tím značky New Balance opäť vytiahol eso z rukáva.

Tenisky New Balance 2010 „Dockside Indigo“ sú v predaji v online obchode Footshop za 160 eur, pričom k dispozícii je obmedzený počet kusov.

Air Jordan 1 Retro High OG „UNC Reimagined“

Od 10. mája budú v predaji tenisky Air Jordan 1 Retro High OG „UNC Reimagined“, ktoré prinášajú nový život obľúbenej farebnej kombinácii a spájajú dedičstvo modelu s jemnými vintage detailmi.

Horúca novinka je inšpirovaná vyhotovením „UNC“ (University North Carolina, pozn. redakcie), ktoré pôvodne vyšlo v roku 1985. Zvršok je ponorený do kože s popraskaným efektom a vintage vibe dotvárajú mierne vyblednuté prekrytia. Na oboch bočných stranách nájdeš charakteristické logo Nike, zatiaľ čo na golieri je umiestnený podpisový emblém Jordan Brand.

Séria „Reimagined“ existuje od roku 2022 a predstavuje úpravu pôvodných štýlov a siluet z minulosti. Začala modelom „Lost & Found“, ktorý prerobil OG „Chicago“ a len pred dvoma mesiacmi uzrela svetlo sveta verzia „Black Toe“. Ak sa ti páčia Air Jordan 1 Retro High OG „UNC Reimagined“ priprav si 190 eur a poriadne rýchle prsty.

Air Jordan 3 Retro „Rare Air“

Jordan Brand má v máji naplánovaných množstvo fresh releasov, ktoré nevieš, že potrebuješ vo svojej zbierke. Do pozornosti dávame aj model Air Jordan 3 Retro v schéme „Rare Air“, ktorý v sebe ukrýva DNA pôvodnej verzie, ale tiež moderného ducha.

Nové odvážne vyhotovenie klasickej siluety má zvršok z hladkej kože v čiernej farbe, ktorú dopĺňa semišové prekrytie päty a jazyk so známym logom Jumpman v červenom odtieni. Jedinečné prvky, ako napríklad nerovnomerné záložky Nike Air na päte (pravá je otočená naopak, vďaka čomu swoosh smeruje von na oboch), dodávajú modelu charakter. Modrá farba je pridaná naprieč celým zvrškom a do detailov medzipodrážky, čo predstavuje výrazný kontrast k inak úplne čiernej konštrukcii.

Tenisky Air Jordan 3 Retro „Rare Air“ vychádzajú z tradície, ale neboja sa upraviť vzorec a prinášajú pocit sviežosti. Dátum vydania je naplánovaný na predposledný májový deň a cena je stanovená na 220 eur.

Okrem vyhotovenia „Rare Air“ bude tento mesiac v predaji aj ďalšia atraktívna verzia modelu Air Jordan 3 Retro – „Seoul 2.0“ s dátumom vydania 17. mája.

Nike A'One „Hyper Pink“

29. mája bude v predaji prvý signature model americkej basketbalistky A'ja Wilson – Nike A'One v neprehliadnuteľnom vyhotovení „Hyper Pink“.

Tenisky s nízkou siluetou sú navrhnuté tak, aby podporovali dynamický štýl hry, ktorý je typický pre 28-ročnú hráčku tímu Las Vegas Aces, a zároveň posúvajú hranice výkonnostnej basketbalovej obuvi. Dizajnérsky tím Nike a Wilson strávili vývojom modelu Nike A'One viac ako dva roky, aby zabezpečili, že bude spĺňať jej potreby na kurte. Je vybavený penou Cushlon ST2, ktorá poskytuje citlivé odpruženie pre výbušné pohyby a hladké pristátie. Prepracovaný trakčný vzor umožňuje rýchle strihy a otočky, zatiaľ čo priedušný zvršok zo sieťoviny zabezpečuje maximálne pohodlie.

Retail modelu Nike A'One „Hyper Pink“ je stanovený na 120 eur. Súčasťou je tiež kompletná línia oblečenia, ktorá doplní vzhľad na kurte.

