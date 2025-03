Hľadáme si do tímu kolegu 🫶🏻

Kto sme?

Sme Refresher, svet modernej generácie. Dokážeme článkom naštartovať kariéru umelca alebo utlmiť divný trend. Okrem článkov, ktorých cieľom je primárne zabaviť, tvoríme hodnotné a náučné texty, predstavujeme lokálnych hudobníkov, podnikateľov a iných šikovných ľudí, píšeme recenzie, natáčame reportáže a rôzne videá.

Záleží nám na tom, kam sa naša spoločnosť uberá, preto sa zaujímame aj o celospoločenské témy a presadzujeme hodnoty, o ktoré sa opierame: slušnosť, pravdu, nenásilie, pomoc slabším, toleranciu, ekológiu či zodpovedný prístup k drogám.

Náš social media tím sa stará o komunikáciu týchto hodnôt, tvorí obsah na sociálne siete a pracuje s komunitou okolo značky Refresher. Rovnako tak pripravuje aj reklamné príspevky v spolupráci s našimi klientmi.

Koho hľadáme?

Do tímu hľadáme osobu, ktorá má prehľad, čo momentálne baví ľudí a čím žijú. Potrebujeme, aby si rýchlo a vtipne vedel/a reagovať na aktuálne udalosti a trendy. Tvoja library by mala obsahovať veľa meme materiálu, ku ktorému budeš vedieť pripraviť copy a graficky to celé spracovať. Zároveň očakávame, že budeš ready komunikovať s našimi čitateľmi aj v komentároch, kde prevalcuješ haterov, vysvetlíš dôležité témy, či podporíš pozitívne komentáre.

Čo budeš robiť?

Spracúvať redakčný obsah na sociálne siete. Pri brainstormingoch budeme od teba čakať návrh spracovania vydaných článkov na Instagram carousel, stories či reels.

Kreatívne pristupovať k tvorbe a nahadzovaniu instagramových príspevkov, ktoré podporia povedomie o prémiových článkoch a redakčnej tvorbe celkovo.

Vytvárať memečká na aktuálne témy.

Komunikovať hodnoty, ktoré redakcia Refresheru zastáva a na ich základe tvorí.

Moderovať diskusie pod príspevkami Refresheru. V prvom rade budeš odstraňovať diskusné príspevky, ktoré nie sú v súlade s etickými pravidlami, neskôr budeš mať možnosť tieto diskusie aj moderovať a odpisovať na komentáre.

Brainstorming a prípravu reklamných príspevkov na Instagram v spolupráci s našimi klientmi. Príspevky si budeš sám fotiť, natáčať aj strihať. Neboj, zo začiatku ti s tým pomôžeme.



Navrhovať nadpisy a sprievodné textové opisy k príspevkom na Instagrame

Požadované schopnosti a skúsenosti:

Kreativita. Disponuješ mnohými nápadmi, ktoré budú fungovať v online svete.

Gramatika. V ideálnom svete bezchybná, no neboj sa, niekedy dĺžeň ujde aj nám.

Komunikácia. Vieš zaujať stanovisko a v prípade potreby ho diplomaticky posunúť diskutérom.

Humor. Vieš odhadnúť hranicu a tvoríš sharp but smart príspevky.

Vieš odhadnúť hranicu a tvoríš sharp but smart príspevky. Estetické cítenie a cit pre „šťavu“.

Plat

Najnižšia platová hranica je 1200 eur. Ak nám však dokážeš, že máš viac skills, sme ochotní sa dohodnúť na vyššej sume.

Miesto práce

Bratislava

Čo máš urobiť a kam poslať?

1. ŽIVOTOPIS. Ak ho nemáš pripravený, môžeš tento bod preskočiť, nie je nutný.

2. TVOJE BIO. V pár vetách sa opíš a povedz nám, aký si človek.

3. SKÚSENOSTI. Aké máš a ako ťa kvalifikujú? Ak sa nehanbíš, prihoď aj svoj profil na Instagrame.

4. PREČO TY U NÁS? Prečo si myslíš, že si pre nás ten pravý kandidát?

5. VYPRACOVANÉ ZADANIE

Zadanie:

Priprav prosím 3 memečká, ktoré reagujú na akutálnu situáciu a mohli by byť umiestnené na instagramovom profile @refreshersk. Zamysli sa, na čom si teraz mladí fičia a skús niečo pripravť. Priprav prosím odpovede na tieto komentáre, ktoré niekto napísal pod našimi príspevkami. Ako by si reagoval/a?



screenshot Zdroj: Refresher screenshot Zdroj: Refresher Screenshot Zdroj: Refresher

Čo máš spísať a kam poslať:

Už teraz sa tešíme, ak to vyjde a naštartujeme spoluprácu! Držíme palce.

Výberové konanie je otvorené až do odvolania.