CLOSE FRIENDS s rodičmi Bianky Rumanovej: Negatívne komentáre na Instagrame si nevšímame. Aj kritika nás posúva vpred

V najnovšej časti Close Friends nám na osobné otázky odpovedali rodičia Bianky Rumanovej.

Ján a Izabela, alebo Rumanovci55, ako sú na Instagrame, nám v úvode prezradili, že sa spoznali na brigáde pri zbieraní tabaku. Ján hovorí, že vtedy zarobil približne 4-tisíc slovenských korún. Izabela si však spomína na príjemnejšie veci.

Opisuje, ako počas brigády Jankovi padla do oka a ako sa držal v jej tesnej blízkosti. Okrem toho boli aj susedia a prvé randenie vraj vzniklo cez plot. A čo zásnuby? Tie prebehli pri zaváraní uhoriek. Izi hovorí, že keby mohla, druhý raz by mala zásnuby ako jej dcéra Bianka.

Na otázku, aké zvyky doma dodržiavajú, odpovedal humorne Jani. Vraj je to káva a cigareta. Za založením ich sociálnych sietí stoja, ako sme si mnohí aj mysleli, práve Filip a Bianka. Majú tam síce väčšinou pozitívnu odozvu, no nájde sa aj kritika. Tú si ale nevšímajú a hovoria, že ich to posúva dopredu.

To, či vedia, koľko zarába ich dcéra Bianka, akú radu by dali Jovinečkovi, a aký je podľa nich recept na dlhodobý vzťah, sa dozvieš v bonusovej epizóde pre predplatiteľov Refresher+.