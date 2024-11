Seriál opäť vtipným spôsobom otvára tabuizované témy. Na čo sa môžeš tešiť?

Premiéru prvej epizódy druhej série môžeš sledovať už v piatok 1. novembra exkluzívne na Voyo. Nové časti budú pribúdať pravidelne každý týždeň v piatok. Druhá séria bude riešiť viac dejových liniek, postáv, zábavy, zápletiek aj sexu. Prvá séria bola pubertálnejšia, druhá ľahko dospela, no aj tentoraz sa bude s humorom venovať tabuizovaným témam.

„V druhej sérii to je napríklad závislosť na porne, partner vo veku rodičov, konsenzuálny sex s autoritou, mobil a súkromie a ďalšie veci,“ hovorí kreatívna producentka Voyo Marta Fenclová.

Režisérka, scenáristka a producentka Cinebonbon Karolina Zalabáková ju dopĺňa: „Pre náš tím nie je ale žiadna hrana dosť ostrá. Dotýkame sa bez ostychu vážnych tém, bolestných spoločenských problémov. Napriek tomu zostávame v komédii. To sú len niektoré z tém, ktorými si naše postavy budú musieť v druhej sérii prejsť.“

Nové tváre prinesú ešte viac napätia

Druhá séria štartuje len krátko po skončení tej prvej. Ema (Sára Korbelová) síce bude mať bábätko, ale to neznamená, že začne byť konečne dospelá.

„Ema je teraz v druhom trimestri tehotenstva a myslím si, že ju dokonale opisuje jej hláška: ‚To je hrozné, buď plačem alebo som nadržaná,' pretože naozaj buď plače alebo je nadržaná. Nájde si lásku a cíti sa oveľa viac sebavedomo a celkovo lepšie,“ hovorí Sára Korbelová o vývoji Emy.

Tá sa rozhodne, že by si mala zarobiť nejaké peniaze na dieťa, a tak rozbehne vlastný biznis. Ema bude predávať fotky nôh na internete. „Okrem toho si padnú do oka s kamarátom priateľa jej otca, ktorého hrá Jirka Havelka. Je tam veľký vekový rozdiel,“ dodáva Sára Korbelová

Judita (Petra Bučková) skúsi začať znova, vyoutovaný Michal (Jan Révai) sa ocitne zo dňa na deň bez práce a babička Greta (Jana Švandová) nesklame a vytasí tajný plán.

„V prvej sérii sme načrtli tému môjho otca, že to možno nie je môj otec. V tej druhej to, s veľmi nečakaným koncom, rozlúskneme. A navyše, Jana Švandová, ktorá hrá moju mamu, teda Gretu, sa úplne zblázni. Nielen, že všetkých ešte viac irituje, ale ide priamo do stareckej puberty, ktorá je horšia ako puberta skutočná. Húli trávu, spustí sa, nechodí domov,“ približuje Petra Bučková osud svojej postavy Judity.

Tá sa zrazu musí postarať o troch pubertiakov plus svojho manžela, ktorý je vyhodený z práce a vydržiavaný svojím momentálnym milencom.

Seriál v posledných týždňoch bodoval na českých festivaloch. Z 56. ročníka Detského filmového a televízneho festivalu Oty Hofmana v Ostrove si odniesol hneď dve ocenenia, a to čestné uznanie festivalovej poroty a cenu detského diváka v kategórii seriálová tvorba.

Viac problémov aj sexu

V seriáli sa objaví aj jeden milostný trojuholník, jedna nová sexi chemikárka Stela (Jana Kovalčiková) a jedna deravá strecha. Sledovať budeš Adamovu (Maxmilián Kocek) cestu za stratou panictva, ktorá sa mení na poznanie, že mať dievča neznamená automaticky šťastný koniec, ale je to začiatok novej misie, ako si ho udržať.

„Druhá séria prináša dvakrát toľko problémov a sexuality. Nie je to ale žiadny film pre dospelých, je to nakrútené s citom. Krásne zábery, vianočná atmosféra a všetko s nimi spojené, depka, šťastné a veselé. Moja postava si tam zažije svoje,“ prezrádza Maxmilián Kocek.

A pretože nešťastie nechodí po horách, ale po rodine Anenských, k problémom rozohraným v prvej sérii pribudnú geometrickým radom ďalšie. Novými tvárami v obsadení sú Zdeněk Maryška, Jana Kovalčiková, Jiří Havelka či Jaroslav Plesl.

Zdroj: Voyo / Sex O'Clock

„Do druhej série som bol dotlačený dávnou láskou, Gretou. Uvidíme, čo z toho vzíde. S Janou Švandovou sa mi hralo perfektne, pretože sa poznáme od prvého ročníka Janáčkovej Akadémie. Jana možno odvtedy hovorí pomalšie, ale inak vyzerá stále rovnako. Napokon, my sme s Janou boli o dve až tri generácie starší ako celý štáb, ale všetci tí ľudia boli úplne perfektní,“ hovorí Zdeněk Maryška.

„Diváci sa môžu tešiť na veľkú dávku humoru, ale aj vnútorné bolesti z chodu netradičnej rodiny, ktorá sa musí biť s osudom a prekážkami, ktoré do toho prichádzajú, a nie vždy je to úsmevné,“ uzatvára Jan Révai.