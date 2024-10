Pán Vlastimil patrí aktuálne k najpopulárnejším Čechom na sociálnych sieťach. On pritom len nezáväzne točí svoje gurmánske zážitky po krčmách. Na Instagrame pritom dosiahne čoskoro 10-tisíc followerov.

„Pri sobote trošku zmena. Gulášek ostal od včerajška, len som k tomu urobil ryžu. Trošku inšpirácie na víkend. Dobrú chuť,“ týmito slovami sa v krátkom videu pán Vlastimil prihováral sledovateľom pred pár dňami.

Videá Vlastimila sú dnes na sociálnych sieťach, prevažne na Instagrame, trendovou záležitosťou, ktorá funguje vďaka podobnému vzorcu.

Starší pán zo severu Čiech sa v posledných týždňoch objavuje na Instagrame čoraz častejšie a z reelsiek ho pozná stále viac fanúšikov. Paradoxne, o úspech či rast profilu sa Vlasta (vraj) špeciálne nezaujíma.

V tomto článku si prečítaš: Ako vyzerajú jeho videá.

Prečo začal s ich nakrúcaním.

Čomu sa venuje v profesnom živote.

Jeho obsah tvoria krátke videá, zvyčajne v dĺžke okolo 15 sekúnd. V drvivej väčšine z nich je doma alebo v krčme a konzumuje jedlo, prípadne pivo či nealko nápoje. Divákom predstaví, čo navaril, prípadne čo mu navarili v reštaurácii. Následne otočí kameru na seba, milým tónom popraje dobrú chuť a rozlúči sa so sledovateľmi.

Jedlá, ktoré varí, prípadne konzumuje v podnikoch, sú hlavne z domácej a tradičnej kuchyne. Ako hovorí sám pán Vlasta pre Refresher, ukazuje ľuďom hlavne to, čo má rád a čo mu chutí.

„Plán nemám. Jednoducho zapnem na mojom mobile tlačidlo na nahrávanie a potom video publikujem bez dodatočných úprav,“ povedal pán Vlastimil pre Refresher o svojej tvorbe.

Jednoduchá a na prvý pohľad možno nezaujímavá vec však pohltila české, ale aj slovenské internety. Vlasta Dřímal, ktorý na Instagrame vystupuje pod menom @vlastajim, dosiahne na tejto platforme čoskoro už 10-tisíc followerov, keďže v čase písania článku mu k tomuto jubileu chýba len 20 sledovateľov.

Kto je však Vlasta Dřímal? Prečo točí tieto videá, čo tým sleduje a čo mu píšu ľudia do správ? Pre tieto aj ďalšie odpovede sme sa rozhodli kontaktovať muža, ktorého videá majú na Instagrame takmer miliónové dosahy.

Nie je to žiadna sranda ani výmysel. Vlasta síce nemá ani 10K followerov, no reelska na jeho profile sa často tešia aj státisícovým pozretiam. Najsledovanejšie video pána Vlastimila má 965-tisíc videní, pričom v rozmedzí pár sekúnd natočil to, ako mu barman v krčme priniesol na stôl pivo a misku čipsov. Samozrejme na záver poprial Vlasta na prednú kameru sledujúcim „dobré zažití“.

Viaceré videá z prostredia kuchyne, krčmy prípadne lesa dosahujú stovky tisíc videní, ďalšie dokážu za pár hodín od publikovania nazbierať desiatky tisíc videní a tiež množstvo komentárov. Zaujímavosťou je, že videá si ani netitulkuje a nepridáva žiadne úpravy.

Obsah pána Vlastimila je špecifický a pritom tak obyčajný. Práve jeho autenticita, úprimnosť, uvoľnenosť a veselý zjav je pre viacerých fanúšikov príjemným spestrením dňa. Niektorí mu do komentárov píšu nápady na nové recepty, iní zas názvy podnikov, kam by mal zavítať na dobré jedlo a pivo.

Ako býva v internetovom prostredí zvykom, súčasťou veľkého kruhu komentujúcich sú tiež hejteri. Tí najčastejšie narážajú na Vlastov chrup, prípadne citeľne zosmiešňujú jeho kulinárske vlastnosti. Ako reaguje na hejterov sme sa pýtali priamo Vlastimila Dřímala, jedného z najtrendovejších Čechov na Instagrame.