Milan Škriniar priznal, že v PSG nedostáva veľa šancí. Zápasy sleduje z lavičky náhradníkov

V piatok čaká naších futbalistov zápas proti Švédsku. Kapitánom futbalovej reprezentácie je Milan Škriniar, ktorý aktuálne hrá za klub Paríži Saint-Germain. 29-ročný rodák zo Žiaru nad Hronom však pre Šport.sk priznal, že podmienky v klube preňho nie sú ideálne.

Aj napriek tomu, že sa Milan cíti v dobrej kondícií, PSG ho nedáva do základnej zostavy zápasov. Zápasy sleduje skôr z pozície náhradníka. Aktuálne má v parížskom drese odohratých iba 111 minút.

„Chýbajú mi minúty, no snažím sa ich vynahrádzať tréningmi. Keď je to potrebné, tak som pripravený hrať, ako to bolo aj po minulom zraze, čiže to je to jediné, čo môžem robiť. Bol by som rád, keby bolo tých šancí viac, ale zostavu robí tréner a ja rešpektujem jeho rozhodnutia.“ prezradil futbalista pre Šport.sk.

O šancu presadiť sa v prestížnom futbalovom klube musí poriadne makať. Aj napriek tomu, že nedostáva veľa šancí na zápasoch, v PSG je vraj spokojný.

V piatok odohrá zápas na domácej pôde. 11. októbra totiž čaká slovenskú futbalovú reprezentáciu jeden z kľúčových zápasov v boji o prvenstvo v skupine C1 v Lige národov. Slovenskí reprezentani sa postavia proti Švédom.

Vyjadril sa aj na účet švédskej hviezdy Viktora Gyökeresa, ktorý je prezývaný aj ako „bombardér“ či „švédska kométa“: „Klobúk dolu pred ním. Vidíme, že to má v krvi a je to rodený strelec. Nie je to len o tom, že jednu sezónu ‚vystrelí‘ a potom nič, ale on to ukazuje aj v tejto. Pre nás bude určite najväčším nebezpečenstvom.“