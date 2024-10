Dušan prezradil, čo by dnes odkázal Dominike. Dozvedeli sme sa, kto ho na Love Island vile najviac sklamal

Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Prinášame ti rozhovor s moderátorom Mišom Totkom o vtipných, príjemných, ale aj citlivých témach.

Love Island ovládol české a slovenské obrazovky. Preto sme si do štúdia zavolali Dušana Kajabu, ktorého odchod šokoval nejedného pozorného diváka.





Prezradil nám, čo všetko predchádzalo jeho rozchodu s českou hviezdou Dominikou Alagiou. Objasnil svoje slová a priblížil, aké emócie vtedy párom lomcovali. Zároveň sa vyjadril ku kauze strednej školy a dotkol sa aj veľkého vekového rozdielu medzi nádejnou dvojicou.

Spolu s moderátorom Mišom Totkom nepreberali iba kauzy z vily, i keď sme sa dozvedeli aj to, kto ho po návrate do reality sklamal, koho konanie na obrazovke nespoznáva. Zároveň sa vyjadril, kto je vo vile kvôli číslam. Samozrejme sa pustili aj do reálneho života modela. Sleduj náš rozhovor.