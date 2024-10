Úspešná reality šou o láske sa dočká tretej série. Aktuálne hľadajú novú exotickú krajinu a vhodného ženícha pre 18 žien.

Obľúbená reality šou Ruža pre nevestu príde s ďalším pokračovaním, potvrdila TV Markíza. 18 žien bude opäť súťažiť o srdce jedného muža. Kto to však bude zatiaľ nie je známe.

Výkonná producentka Natália Harrell prezradila, že aj napriek tomu, že je hľadanie ženícha nesmierne náročné, Ruža pre nevestu 3 sa už pomaly pripravuje. Aktuálne sa rozhoduje, v akej krajine sa bude nakrúcať a zároveň prebiehajú konkurzy na nového bachelora a jeho potenciálne ružičky.

Celý proces je však veľmi zdĺhavý. „Ženích sa hľadá veľmi ťažko. Máme na to nasadených niekoľko ľudí, ktorí ho hľadajú. Je tam kopec stretnutí, kamerové skúšky, simulácia rande. Zároveň sa musí páčiť nám aj vedeniu. No a on musí chcieť a mať čas,“ uviedla Harell. Producentka úspešnej šou taktiež prezradila, že chystajú veľké zmeny, o ktorých zatiaľ nemôže nič povedať. Fanúšikom televíznej relácie odkazuje, že „sa majú na čo tešiť“.

Aj napriek tomu, že na výbere súťažiacich si dáva celý tím záležať, ani jeden rok sa nepodarilo „vyvoleným“ spolu budovať dlhodobý vzťah aj po šou. Prvý ženích Tomáš si vybral Petranu, s ktorou randil ešte chvíľu po šou, nakoniec si však vybral ružičku Marcelu – s ktorou mu to tiež nevyšlo. V druhej sérii bol ženíchom Radko, ktorý si vybral za svoju nevestu Stanku. Tá však po šou tvorila nakrátko pár s politikom Gyimesim.