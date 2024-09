Muži chceli odo mňa kúpiť použité nohavičky. Niektoré ženy si takto dokážu mesačne zarobiť aj 500 eur

Skontaktovala som sa so ženou, ktorá predáva použité nohavičky či iné kusy oblečenia. Za akú najvyššiu sumu sa jej podarilo predať použitú spodnú bielizeň?

Na facebookovom marketplace som predávala v auguste vestu. Prišla mi aj odpoveď, no kupujúci mal záujem o niečo úplne iné. „Ahoj, použité nohavičky náhodou nepredávaš?" napísal mi. Keďže pri písaní článkov navštevujem rôzne fóra či stránky, viem, že tento „nohavičkový fetiš“ skutočne existuje. Rozhodla som sa, že ho preskúmam viac. Ženy sa živia Onlyfans, kde predávajú fotky nôh. Dokáže si niektorá plnohodnotne zarobiť aj predajom použitej spodnej bielizne? Čo všetko to zahŕňa? Prečo to mužov láka?

Zatiaľ čo fotky nôh bodujú na Onlyfans, nohavičky majú iný portál. Je ním český portál Kalkohtkomat. Stretávajú sa na ňom predávajúci a kupujúci, na výber je všetko použité od výmyslu sveta. Medzi predávajúcimi sú ženy z Česka aj zo Slovenska.

Rozhovor so ženou, ktorá predáva použité spodné prádlo, si prečítaš nižšie. Redakcia jej identitu pozná, no priala si zostať v anonymite, preto sme jej zmenili meno. Skontaktovali sme sa cez portál Kalhotkomat.

V článku sa dočítaš, koľko sú muži ochotní za nohavičky zaplatiť, koľko si privyrábajú ženy predajom použitej spodnej bielizne, koľko záujemcovia ponúkali mne, a aj niečo o nohavičkovom fetiši.

Ahoj, nepredávaš náhodou aj použité nohavičky?

Niekoľko svojich vecí predávam aj na Vinted. Keďže o ne dlhší čas nikto nejavil záujem, rozhodla som sa, že ich skúsim pridať na Facebook marketplace. Vstúpila som do bazáru, pridala pár fotiek s popismi a čakala som. Za niekoľko minút mi prišli správy od neznámych mužov rovno do Messengeru.

„Počuj, normálne mi prišla správa na messengeri od nejakého chlapa, že či nepredám nohavičky,“ napísala som hneď kamarátke. „Bože, mne takých správ chodí milión,“ odpovedala mi.

Na správu som na určitý čas zabudla a keď som tohto muža chcela kontaktovať späť pre účel napísania článku, jeho profil aj s fotkou som už nenašla. Pustila som sa však do hľadania iných záujemcov. Chcela som prísť na to, čo ich na použitých nohavičkách tak láka.