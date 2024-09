Os de Civís je na prvý pohľad obyčajná španielska dedina. Čo ju však radí medzi najzaujímavejšie miesta sveta je fakt, že autom sa tam dostaneš len cez Andorru. Aké ďalšie tajomstvá skrýva táto horská obec?

Predstav si, že žiješ v španielskej dedine, ktorá síce leží na území Španielska, no autom sa sem dostaneš len cez susedný štát. Tento bizár poznáme z politickej geografie pod pojmom kvázi enkláva.

Os de Civís leží vysoko v Pyrenejských horách v nadmorskej výške 2 150 m n. m. Tento fakt robí z malej komunity obce ťažko prístupné miesto, ktoré tisíce ľudí nenavštevujú len z dôvodu turistiky.

V skutočnosti neexistuje oficiálna cesta, ktorou by si sa tam zo Španielska dostal, píše Fasctinating Spain.

Cez Andorru

Enkláva je v medzinárodnom práve a politickej geografii cudzie štátne územie alebo jeho časť, nachádzajúce sa v územnom priestore konkrétneho štátu a je ním aj úplne obkolesené. Takto termín definuje portál Lepšia geografia. V prípade Os de Civís však hovoríme o kvázi enkláve, keďže sa nenachádza na inom štátnom území, no prístup k nej máš len cez hranice iného štátu.

V prípadoch enkláv a kvázi enkláv sa vynára množstvo otázok. Ako prebieha vstup do takejto obce, kto im dodáva energiu, aká samospráva za nich rozhoduje, ako je to s platením bežných poplatkov, políciou či lekármi? Aj za týmito otázkami chodí do Os de Civís čoraz viac zvedavcov, no od malej miestnej komunity sa toho často veľa nedozvedia.

Os de Civís síce vyzerá veľmi pekne, no život tam nemusí byť vždy jednoduchý. Najmä čo sa týka vyriešenia základných potrieb občanov, ktorých tam bolo v roku 2020 registrovaných približne 80, no niektoré zdroje uvádzajú, že pri plnom obsadení domov je počet miestnych až 150, píše web andorrskej realitnej kancelárie.

Spor pastierov, ktorý vyústil až k boju

Stručná história Os de Civís sa viaže na historku o tamojších pastieroch. V minulosti, kedy neboli vyriešené územné záležitosti, sa údajne katalánski a andorrskí pastieri hádali, komu vlastne patria horské lúky.

Spor mal vyriešiť súboj najlepších bojovníkov z oboch táborov.