The Weeknd vydal novú skladbu Dancing in the Flames. Celý klip natočili na najnovší iPhone

Behind the scenes video demonštruje pokročilé kamerové funkcie iPhonu 16 Pro.

Spolu s predstavením nového iPhonu odhalil The Weeknd prvý singel z jeho nadchádzajúceho albumu Hurry Up Tomorrow. Videoklip k skladbe s názvom Dancing in the Flames natočili na iPhone 16 Pro.

Apple predstavil nový model iPhone 16 a s ním aj vylepšené funkcie vrátane zmeny tlačidla či väčšej veľkosti. Čo však každému udrie do očí, je vylepšenie kamery. Modely ‌iPhone 16 Pro‌ budú môcť nahrávať 4K video až pri 120 snímkach za sekundu, čo predstavuje zlepšenie oproti aktuálnemu limitu 60 snímok za sekundu pri rovnakom rozlíšení.

Pokročilé funkcie kamery Apple demonštrovali v behind the scenes videu, ktoré prvýkrát ukázali počas udalosti Apple It’s Glowtime. Režisér Anton Tammi v ňom hovorí o tom, ako nakrútil hudobné video pre The Weeknda v Dolby Vision na novom iPhone 16 Pro.

„Nové funkcie kamery na iPhone 16 Pro z neho robia filmársku silu,“ hovorí vo videu kameraman Erik Henriksson. „Prestaňte myslieť na to, že je to iPhone a budete s ním zaobchádzať ako s normálnym fotoaparátom.“

Skladba je súčasťou albumu s názvom Hurry Up Tomorrow. The Weeknd nedávno oznámil, že je to posledný album v jeho trilógii, ktorá sa začala trhákom After Hours a pokračovala Dawn FM.