Ramen No Wakusei sa nachádza na Grösslingovej ulici.

Bratislavská gastroscéna ponúka rôzne svetové kuchyne od talianskej, ázijskej až po gruzínsku. Menej rozšírenou kuchyňou v Bratislave je japonská a s ňou aj obľúbený ramen. To sa však od pondelka 2. septembra zmenilo, keď si traja japonskí majitelia otvorili novú prevádzku s názvom Ramen No Wakusei.

Ramen No Wakusei (v preklade ramenová planéta) otvoril v Starom meste na Grösslingovej prevádzku, kde ponúkajú iba rameny. V ponuke si môžeš vybrať zo štyroch druhov: paitan, shoyu, umami yuzu, vegan.

Paitan je kuracia verzia ramenu, Shoyu je nostalgická číra kuracia polievka na báze japonskej sójovej omáčky, Umami yuzu je jemne slaný kurací ramen s vôňou japonského citróna Yuzu pripravený z kuracieho vývaru a Vegan ramen je robený na zemiakovom základe so sójovým mliekom.

Ľudia sa sťažujú na vyššie ceny

Nová prevádzka je otvorená od pondelka do soboty od 11:00 do 15:00. Potom majú dvojhodinovú pauzu a znova otvárajú od 17:00 do 21:00. Aktuálne majú na Googli 15 recenzií, avšak celkové hodnotenie je veľmi slabé. Dostali iba 3,7 hviezdičky z 5.

Ľudia sa sťažujú na to, že pomer cena a kvalita si odporujú. Shoyu ramen bez vajíčka stojí 13 €, zatiaľ čo Paitan s vajíčkom až 18 €. „Za mňa si podnik nemá ako obhájiť cenu jedla. Ramen je drahší ako u konkurencie, avšak rameny nie sú ani zaujímavejšie, ani lepšie,“ píše recenzent.

„Cenovky boli na prvý pohľad celkom prepálené, ale povedal som si, že to bude niečo špeciálne. Po zjedení musím ale povedať, že som bol celkom sklamaný. Extrémne málo ingrediencií, bez vajca, iba jedna nori riasa,“ uvádza ďalší zákazník.

Majiteľ exkluzívne pre Refresher povedal, že si zakladá najmä na tom, aby ramen bol vhodný aj pre deti. On sám má malú dcéru a preto sa snaží variť bez umelých prísad, diétne a z kvalitných surovín.

Ľudia však najviac chvália lokalitu a priateľské prostredie, ktoré nepôsobí nijak noblesne ani arogantne. Vyzdvihujú tiež milú obsluhu. Majiteľ priznal aj to, že interiér ešte nie je úplne dokončený a na atmosfére podniku ešte zapracujú.

Dobrý vývar však nie je všetko

Novootvorená prevádzka má vlastné pravidlá aj originálne servírovanie. Vajíčka nedostaneš ako samozrejmosť, musíš si ich vypýtať extra. Dokonca ich nedostaneš ani priamo do ramenu, ale vedľa na tanieri. Je to tak preto, že z oblasti, odkiaľ pochádza majiteľ, je to takto zaužívané.

Na negatívne recenzie reagoval aj samotný podnik, ktorý sa snažil nespokojným zákazníkom vysvetliť situáciu. V reštaurácii Ramen no Wakusei sa snažia ponúknuť ramen, ktorý by aj oni sami radi jedli.

„Kurací paitan vývar pripravujeme z voľne chovaných kurčiat zo Slovenska a varíme ho 6 až 7 hodín. Výsledkom je, že množstvo extrahovaného vývaru je veľmi obmedzené, čo tiež obmedzuje množstvo vývaru, ktoré môžeme denne pripraviť. Preto môže byť cena vyššia v porovnaní s inými ramen reštauráciami,“ vysvetlila reštaurácia.

Aj napriek tomu, že sa táto novinka v Starom meste špecializuje na tradičné japonské jedlo, rezance do polievok nie sú vyrobené handmade priamo na prevádzke, ale kupované, čo zákazníkov sklamalo ešte viac. Ramen No Wakusei prináša do Bratislavy úplne nový koncept „ramen baru“ a má potenciál stať sa novým obľúbeným miestom pre milovníkov japonskej kuchyne. Musí sa však viac prispôsobiť cenám konkurencie alebo zapracovať na kvalite jedál.