Najnovšia exkluzívna hra pre PS5 je všetkým, v čo hráči dúfali. Dokonalá oslava 30 rokov PlayStation a jej hrdinov ti vyčarí úsmev na tvári.

Režisér hry Astro Bot povedal, že ňou do istej miery oslavujú 30 rokov od vydania PlayStation 1. Slávna japonská konzola má vďaka bohatej histórii v katalógu legendárne postavy, značky a herné série, ktoré milujú deti a dospelí po celom svete. V skákačke Astro Bot sa hráči stretnú s niektorými z nich po dlhých rokoch, ba až dekádach.

Hlavnou náplňou hry je prechádzanie cez približne 80 levelov, a to v koži obľúbeného bielo-modrého robota menom Astro Bot. Majitelia PS5 či PS VR2 by ho mali poznať dobre a tí, ktorí tú česť ešte nemali, by to mali napraviť práve touto hrou.

Astro Bot, ktorý vychádza exkluzívne na PS5 už 6. septembra, je totiž vysnívanou hrou mnohých fanúšikov PlayStation a aj všetkých tých, ktorí obľubujú hry ako Super Mario, Yoshi, Kirby, Ape Escape či Jak and Daxter.

Zdroj: PlayStation Studios

Astro je však moderná skákačka, ktorá vyzerá a funguje lepšie ako ktorákoľvek predošlá „platformovka“. Hráčov na prvý pohľad zaujme nádherné vizuálne spracovanie, ktoré sa rozťahuje naprieč všetkými svetmi a levelmi. Úlohou hráča je v nich nájsť päť častí konzoly PS5, ktorá v hre funguje ako vesmírna loď. Astro Bot musí okrem jej častí nájsť aj 300 ostatných „botov“, ktorých mimozemský nepriateľ roztrúsil po celej galaxii.

Práve tu prichádza na rad nostalgická časť hry. V každom jednom leveli sa nachádza niekoľko obľúbených postáv z nových aj starších PlayStation hier. Dokopy je ich 150 a ani my sme ich všetky nespoznali. Akonáhle však v nejakom leveli uvidíš na zemi roztrúsené jablká a drevené debničky, stráviš v ňom aj 20 minút, len aby si Crasha Bandicoota našiel.

Zdroj: PlayStation Studios

Hráčov v Astro Botovi čakajú rôzne výzvy, od vertikálneho dizajnu levelov, cez trampolíny a nepriateľov, až po rytmicky načasované prekážky. V každom leveli je niekoľko ďalších nástrah, ako napríklad nepriatelia, ktorí na Astra útočia zblízka, ale aj z diaľky. Okrem toho sú všade skryté miestnosti a mini levely, kde na hráčov čakajú ďalšie tajomstvá.

Jedno je isté: na prvýkrát sa nikomu nepodarí vidieť všetky levely a miesta. Hráči tak majú o dôvod viac vrátiť sa do už preskúmaných levelov. Nájdenie všetkých „botov“ a tajomstiev nie je len akousi honbou za dosiahnutie stopercentnosti či platinovej trofeje.

Spoločne s odhalením všetkých tajomstiev si hráč užije aj nové hrateľnostné prvky, krásne navrhnuté levely či náročnejšie výzvy. Bonusom je široký úsmev na tvári, keď nájde „bota“ z jeho obľúbenej hry na PS1 či PS2.

Zdroj: PlayStation Studios

Astro Bot je vcelku priamočiara a jednoduchá hra. Poradiť by si s ňou mali aj deti, aj keď im možno dajú zabrať súboje s bossmi (v hre ich je šesť väčších a niekoľko menších). Dizajnéri sa sústredili na vytvorenie zábavnej a návykovej hrateľnosti preferujúcej tempo, nie komplikované skákanie a frustrujúce súboje.

Hráči, ktorí skôr bažia po skutočnej výzve, si užijú 16 krátkych, no náročných a nepovinných levelov. Môže sa stať, že niektoré prejdú na prvýkrát, no je možné, že budú jeden level opakovať aj 30-krát. Ani po toľkých pokusoch však hra neprestáva byť zábavná.

Práve zábavný faktor zdobí túto hru od začiatku až do konca. Je v nej len veľmi jednoduchý príbeh a z celkového hracieho času okolo 10-12 hodín (pre nájdenie úplne všetkého je potrebných viac ako 15 hodín) sme drvivú väčšinu hrali a nepozerali na cutscény či vysvetľujúce dialógy. Astro Bot servíruje jeden kreatívne nadizajnovaný level za druhým a opakovane hráča prekvapuje zmenou prostredia.

Zdroj: PlayStation Studios

Po čase je však cítiť, že má až príliš zjednodušenú hrateľnosť. Astro stále útočí len dvomi spôsobmi. Päsťou alebo laserom, keď preletí ponad nepriateľov. Ku koncu hry bolo citeľné, že by sa mu hodili nejaké nové animácie a útoky. Rovnako by hre prospela väčšia variácia nepriateľov, ktorí sa opakujú až príliš často a po niekoľkých leveloch už nie sú výzvou, ale len otravnou prekážkou.

O zamedzenie stereotypu sa starajú špeciálne „power-upy“, ktoré dávajú Astrovi schopnosti. Môže s pomocou magnetu zbierať kovy a následne ich odhodiť, vyletieť do výšky vďaka rakete či boxovať s dlhými údermi.

Schopností je viac, no bola by škoda ich všetky prezradiť, keďže niektoré sú vcelku originálne a ponúkajú unikátny herný zážitok. Akurát je škoda, že niektoré z nich hráči využijú len v jednom či v dvoch leveloch z celkových 80.

Zdroj: PlayStation Studios

Jedinečné vlastnosti týchto schopností ešte zvýrazňuje perfektný ovládač DualSense. Vďaka svojím revolučným vylepšeniam vo forme vibrácií a adaptívnych spúšťačov hráč cíti každý jeden odlišný povrch. Ovládač reaguje inak, keď je Astro vo vode, inak, keď beží po piesku a inak, keď bojuje s lukom či päsťami.

Hra reaguje na desiatky podnetov a spoločne so zvukom, ktorý z ovládača vychádza, dotvára úžasný herný zážitok. Po Astro’s Playroom (zadarmo na každej konzole PS5) a sci-fi titule Returnal ide o ďalšie famózne spracovanie schopností tohto ovládača.

Vývojári si dali záležať aj na celkovej prezentácii, či už v rámci menu, alebo samotných svetov, ktoré prehľadne rozdelili do viacerých galaxií v zábavnom „menu“. Poteší aj fakt, že sme sa za celých 15 hodín nestretli s viac ako jediným bugom, keď nám nešla hudba, čo sme však vyriešili reštartovaním hry.

Zdroj: PlayStation Studios

Je to vcelku obdivuhodné, pretože v hre sa toho deje naraz veľmi veľa. Najmä v sekciách, kde tvorcovia spoliehajú na náročné spracovanie fyziky, ktorá priamo súvisí s porazením súperov či prekonaním prekážky. Celé to podčiarkuje nádherná vizuálna stránka.

Hra funguje v bezchybnom režime zobrazovania 60 snímok za sekundu, a to v 4K. Vďaka technológii HDR oplýva krásnymi farbami. Na konci to však všetko stojí na neopozeraných, detailných sci-fi a fantasy svetoch, kde to všetko môže vyniknúť.

Astro Botovi tak môžeme vytknúť iba spomínanú, slabú variáciu nepriateľov, miestami príliš priamočiary dizajn levelov bez väčších výziev a možno nejaké bonusy po skončení hry. Niečo v štýle transformácie levelov, aby sa zvýšila znovuhrateľnosť po dokončení hry. Zamrzí aj nedostatočne frekventované využívanie inak zábavných špeciálnych schopností.

Všetky ostatné negatíva spočívajú v tom, že by sme chceli viac toho a viac tamtoho, ale to je znakom toho, že z obsahového hľadiska ide o fantastickú hru, od ktorej sa nedokážeme odtrhnúť a prípadné pokračovanie by sme si predobjednali už teraz. Nedokážeme spočítať, koľkokrát sme sa pri hraní jednotky nadšene usmievali na obrazovku. Astro sa napevno stáva novou tvárou PlayStation a zaslúži si hodnotenie 9/10.