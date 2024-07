Aby som zistil, ako to na takýchto miestach chodí, nudizmus som si vyskúšal na vlastnej koži.

„Bol som včera na Pride a teda, kamarát môj, čo som tam ja videl. Tam bola galéria pohlavných orgánov. Penisy od výmyslu sveta. Malé, veľké, obrezané aj s predkožkou. Všetky som si nafotil,“ pochváli sa nahý dôchodca svojmu kamarátovi a popritom si v ruke žmolí svoju pýchu. „Stálo to za to ísť tam. Nabudúce choď aj ty,“ zhodnotí a opatrne vlezie do vody, aby sa nešmykol.

Na druhej strane ostrovčeka zanietene konverzujú dve staršie ženy. Zhovárajú sa, akoby sedeli niekde na káve. Vôbec si nevšímajú, že svojimi obnaženými krivkami priťahujú zvedavé pohľady mužských návštevníkov pláže. Samozrejme, žiaden z nich na ne nezíza, maximálne sa opatrne pozrie.

Dve staršie dámy spolu na nudapláži debatili, ako keby boli na káve. Zdroj: Refesher/Lukáš Čelka

Pomaly si zvykám na svoju vlastnú nahotu, ako aj na nahotu ľudí okolo seba. Popravde, nemám ani na výber. Všade, kam sa pozriem, vidím hompáľajúce sa prirodzenia a nad nimi spokojné tváre. Sem-tam sa medzi naháčmi vyskytnú aj odhalené ženy, ale chlapi sú na pláži v jasnej prevahe. Napriek tomu však návštevníčky nežnejšieho pohlavia nijako neotravujú a neobletujú. Všetci sú si tu rovní, priateľskí a každý si hľadí či hladí svojho.

Zlaté piesky: prvýkrát na nudapláži

„Čo ak na mňa budú všetci čumieť? Kam sa mám pozerať, aby si ostatní nemysleli, že som úchyl a čumím na nich? A čo ak dostanem erekciu? To bude trapas na celý život.“ Tieto otázky ma sužovali už od chvíle, keď som sa dozvedel, že budem musieť navštíviť nudistickú pláž.

Keďže som nemal ani poňatia, ako sa na takomto mieste správať a čo vôbec od jeho návštevy očakávať, spojil som sa so známym, ktorý už podobnú skúsenosť mal. Hneď z prvej mi povedal, že všetko, čo riešim, sú úplne hlúposti, a ubezpečil ma, že na pláži budem každému ukradnutý.

Na nudapláži na Zlatých pieskoch som bol svedkom hádky. Zdroj: Refesher/Lukáš Čelka

Jeho slovám som sa snažil plne dôverovať – keby som tak nebol spravil, so svojou hanblivou povahou by som to ani nebol zvládol, pred svojím prvým stretnutím s nudistickou komunitou som mal obrovský rešpekt. O to väčší, že som sa na pláži nestihol ani zložiť a už som sa stal svedkom konfliktu medzi naháčmi a „textilákmi“ – ako nudisti prezývajú rekreantov v plavkách.