Podľa kritikov je Longlegs najstrašidelnejší horor za posledné roky.

Horor o sériovom vrahovi, ktorého hrá Nicolas Cage, sa dostane do amerických kín budúci týždeň. Na portáli Rotten Tomatoes je film na vrchole rebríčka so 100-percentným hodnotením. Režíruje ho Oz Perkins, syn hviezdy filmu Psycho Anthonyho Perkinsa.

Maika Monroe sa objaví v úlohe agentky FBI, ktorá prípad rieši. Čaká ju náročné pátranie, keďže sériový vrah bol veľmi dlho úplne nepolapiteľný. Pri riešení prípadu sa objavujú dôkazy o okultizme. Agentka objaví osobné prepojenie na nemilosrdného vraha a musí si nájsť čas, kým vrah nevyvraždí ďalšiu nevinnú rodinu.





Jeden z filmových recenzentov napísal: „Wow! Oz Perkins vytvoril mimoriadne ponurý a diabolský vyšetrovací triler. Je to brutálne. Film, ktorý vám zostane v myšlienkach, pod kožou a v žalúdku aj po jeho skončení. Perkinsovo (zatiaľ) najlepšie dielo.“



Ďalší zdôrazňuje hrôzu, ktorú v človeku horor vyvoláva: „Mal som to šťastie vidieť Longlegs a bez preháňania: mohol by to byť najlepší horor roku 2024. Oz Perkins sa mi naozaj dokáže dostať pod kožu, toto je jeho majstrovské dielo. Monroe podáva rozprávkovo jedinečný hlavný výkon a Cage? DESIVÉ. Možno najdesivejších prvých 10 minút vôbec.“

Tak dúfajme, že sa film objaví v distribučnom pláne slovenských kín, pretože zatiaľ má oficiálnu premiéru len v USA, a to už zajtra – 12. júla.