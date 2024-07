Zuzana bola krupiérkou: Raz sme museli vyhodiť pána, ktorý onanoval pri bare. Známi ma za moju prácu súdili (Rozhovor)

Pracovala najmä v noci, matematiku musela vedieť bezchybne a neraz sa ocitla v nebezpečnej situácii pre agresívnych hráčov. Ako vyzerá život krupiérky v kasíne?

„Najväčší tringelt, ktorý som dostala, boli náušnice Swarowski, ktoré mi po hre išiel kúpiť jeden pán. Bolo to veľmi milé, no nebola som si istá, či to môžem prijať, tak som si to radšej overila s vedením. Z vedenia mi však povedali, že áno. V prepočte to mohlo byť cca 100 eur,“ hovorí bývalá krupiérka Zuzana Zemanová.

Dnes ju už síce v kasíne nenájdeš, keďže po 13 rokoch zmenila oblasť pôsobenia, zážitky z tohto obdobia však opisuje tak, akoby sa diali včera. Krupiérku začala Zuzana robiť v 19 rokoch, pričom začínala ako pokrová dílerka na polovičný úväzok. Ako pokračovala jej kariéra, sa dozvieš v rozhovore.

Američania sú známi tým, že dávajú viac tringeltov. Angličania sú držgroši.

Ako sa vyvíjala tvoja kariéra?

Mala som priateľa, ktorý bol tiež krupiér. Mal víziu, že jedného dňa pôjde robiť túto prácu na výletnú zaoceánsku loď. Mne sa táto idea pozdávala, a tak sme sa rozhodli ísť tam spolu. Precestovali sme vďaka tomu Havaj, Aljašku, Karibik, Kanadu aj Austráliu. Prešli sme aj Stredozemné more, ale tam bola mentalita ľudí úplne iná.

Ako to myslíš? V čom boli rozdielni?

Napríklad Američania sú známi tým, že dávajú viac tringeltov, keď im niečo vyjde v rámci hier v kasíne. Naopak, keď sme plávali v Stredozemnom mori, bolo tam veľa Angličanov a tí boli držgroši.

Chápem. Aký najväčší tringelt si už dostala?

Väčšinou vyhrávajú ľudia, ktorí sú schopní dnes zobrať 100-tisíc a zajtra sú naspäť a 90-tisíc prehrajú.

To asi v porovnaní s tým, čo ten človek vyhral, nebolo veľa. Akú najvyššiu výhru si počas práce zažila?

V kasíne, čo si pamätám, bola najvyššia výhra v hodnote približne 100-tisíc. To väčšinou vyhrávajú takí ľudia, ktorí sú schopní dnes zobrať 100-tisíc a zajtra sú naspäť a 90-tisíc prehrajú.

Čo ťa vlastne na tejto práci lákalo?

Lákalo ma nepoznané prostredie a možno trochu aj to nebezpečenstvo. Ono je to dosť sociálne negatívne vnímané. Ľudia si myslia, že tam pôjdu raz a stane sa z nich gembler. Nie je to však úplne tak.

A ako to teda je?