Pieseň She Knows podľa mnohých hovorí o sexuálnom zneužívaní Diddyho. V USA zmizla z YouTube

Na sociálnych sieťach koluje informácia, že J. Cole vo svojej piesni She Knows odhaľuje zločiny rapera Seana „Diddyho“ Combsa.

Nové informácie ohľadom kauzy sexuálnych obvinení rapera Diddyho sa objavujú skoro každý deň. S nimi však prichádza aj množstvo konšpirácií. Najnovšou z nich je, že blokovanie skladieb známych umelcov na YouTube v USA súvisí s prípadom Diddyho.

YouTube v USA hromadne blokuje videoklipy umelcov, pretože čoskoro vyprší zmluva s organizáciou na ochranu práv SESAC. Platforma sa zatiaľ s organizáciou nedohodla na predĺžení a preto YouTube na dobu neurčitú zablokoval skladby umelcov ako Adele, Bob Dylan či Burna Boy.

J. Cole's ‘She Knows’ music video is currently unavailable on YouTube. pic.twitter.com/7VkT1Nf3kS — Pop Flop (@PopFlopHQ) September 29, 2024

Užívateľov však upútala pieseň She Knows od J. Colea, ktorej videoklip bol taktiež zablokovaný. Podľa nich mal raper v piesni spievať práve o sexuálnom zneužívaní, za ktoré Sean „Diddy“ Combs teraz čelí početným obvineniam. Názov She Knows je podľa aktuálne virálnej konšpiračnej teórie spojením mien Beyoncé a Jay Z-ho.

Speváčkino skutočné priezvisko je totiž „Knowles“ a jej manžel a raper Jay Z sa narodil ako Shawn Corey Carter. Kombinácia ich mien má práve odkazovať na názov She Knows, čo je zas podľa konšpirátorov narážka na to, že Beyoncé o všetkom vie. Obaja manželia sú totiž dobrí priatelia Diddyho a ľudia ich obviňujú zo spoluúčasti na údajných zločinoch týkajúcich sa Diddyho.

V komentároch pod videom viacerí fanúšikovia píšu, že už teraz piesni konečne rozumejú. „Konečne po 10 rokoch chápeme význam tejto piesne,“ napísal jeden z užívateľov. Ďalší napísal: „2016: ona vie (odkaz na názov She Knows) 2024: každý vie“. Niektorí navyše ostatných hecujú, aby pieseň dostali na prvé miesto v rebríčkoch.