Na červenom koberci prepísali históriu. Stray Kids sa stali prvou skupinou, ktorá sa predstavila na Met Gala

Stray Kids sa zapísali do histórie najväčšej módnej udalosti sveta. Stali sa totiž prvou k-popovou skupinou, ktorá sa objavila na Met Gala. Všetkých osem členov chlapčenskej skupiny – Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin a I.N – spolu debutovali na červenom koberci v Metropolitnom múzeu umenia.

Zdroj: Dia Dipasupil/Getty Images

Stalo sa tak úplne prvý raz, čo sa na podujatí zúčastnila celá skupina spoločne. Vychádzajúce hviezdy populárneho kórejského hudobného žánru sa predstavili v elegantných róbach od Tommyho Hilfigera. Nie je to veľkým prekvapením, keďže tento boy band sa už predtým objavil v kampani amerického módneho domu – konkrétne v jarnej edícii 2024 a jesennej 2023.

Témou galavečera bola Sleeping Beauties: Reawakening Fashion, teda prísť oblečení v štýle rozprávky O Šípkovej Ruženke a v dress code The Garden of Time. Hostiteľmi boli Zendaya, Jennifer Lopez, Bad Bunny a Chris Hemsworth.