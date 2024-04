Prestížna súťaž Národná cena za dizajn 2024 spustila registráciu. Prihlásiť sa môžu študenti a profesionáli

Témou aktuálneho ročníka je komunikačný dizajn.

Národná cena za dizajn (NCD) je prestížna celoštátna súťaž dizajnu a najvyššie ocenenie v tejto oblasti na Slovensku. Tento rok vstupuje do svojej štvrtej dekády a umelci budú opäť prihlasovať svoje diela, ktoré sa môžu stať tým najlepšími z najlepších.

Do súťaže sa môžu prihlásiť profesionálni grafickí dizajnéri/dizajnérky či študenti/študentky vizuálnej komunikácie a súvisiacich odborných disciplín. No NCD má otvorené dvere aj pre odborníkov pracujúcich vo sfére komunikačného dizajnu, či klientov v tejto oblasti.

Na prihlásenie sa do NCD24 máš čas do 21. mája 2024. Svoju účasť potvrdíš cez online formulár

Víťazné diela NCD23. Zdroj: NCD

Cieľom NCD24 je podporiť, oceniť a prezentovať tvorcov dizajnu i výrobcov na Slovensku a zároveň im pomáhať uplatniť sa v Európskej únii. NCD je tiež dôležitou iniciatívou, ktorá motivuje klientov a výrobcov k spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi, podporuje rozvoj dizajnu na Slovensku. Tento rok sa môžeš prihlásiť do jednej z 11 súťažných kategórií (ich podrobnú špecifikáciu nájdeš tu):

Kampaň

Identita

Knihy a publikácie

Digitál

Dizajn v pohybe

Priestor

Písmo

Obal a objekt

Plagát a vizuál

Nové horizonty

Študentský dizajn

Prihlásené diela by mali byť inovatívne, kreatívne s výrazným dopadom na jednotlivé oblasti života človeka, celú spoločnosť a životné prostredie. Tieto diela bude hodnotiť a oceňovať sedemčlenná medzinárodná porota v zložení Juraj Blaško (SK), Zuzana Husárová (SK), Róbert Slovák (SK), Vasyl Kosiv (UA), Filip Blažek (CZ), Justyna Kucharczyk (PL) a Eduardo Barrera Arambarri (MX).

Národná cena za dizajn (NCD) je tu už 30 rokov a v roku 2023 oslávila jubilejný 20. ročník.

„Od študentských čias som súčasťou Národnej ceny za dizajn, a dnes, ako kurátor, mám tú česť odhaľovať a oceňovať práce, ktoré neviditeľne, no výrazne obohacujú náš každodenný život. Kontinuita v udeľovaní tejto ceny je dôležitá pre zdôraznenie hodnoty kvalitného dizajnu, ktorý považujeme za samozrejmú súčasť nášho prostredia,“ uviedol kurátor NCD24 Juraj Blaško.

Pokračuje: „Teším sa, že spoločne oceníme to, čo každý deň formuje našu vizuálnu kultúru a čo je zároveň výzvou pre novú generáciu dizajnérov a dizajnérok.“

Anasoft litera 2021 – Najväčšia mágia je vždy ukrytá vo vnútri. Zdroj: NCD, Mia Čapíková

Ako sa prihlásiš?

Do NCD24 sa môžu prihlasovať dizajnéri, študenti dizajnu, dizajnérske štúdia a firmy, od pondelka, 1. apríla, do utorku 21. mája 2024. Ak spadáš do tejto kategórie a máš diela z komunikačného dizajnu, ktoré vznikli v rozpätí od 1. januára 2022 do 20. mája 2024, prihlás sa prostredníctvom online formulára.

V prípade diplomových prác realizovaných v akademickom roku 2023/2024, môžeš do súťaže prihlásiť dielo aj vo verzii tesne pred finalizáciou. Avšak pred porotu už treba doniesť finálny produkt. Po vyplnení prihlášky potrebuješ do 3 pracovných dní uhradiť jednorazový súťažný poplatok, a to vo výške 50 EUR. Výnimku majú študentské práce, ktorých prihlasovanie je bezplatné.

Prihlasovací formulár, podmienky prihlasovania a viac informácií nájdeš na webe www.scd.sk/ncd. Aktuálne informácie si prečítaš aj na sociálnych sieťach – Instagram a Facebook Národnej ceny za dizajn, Instagram a Facebook Slovenského centra dizajnu.