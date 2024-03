Štýlové kombinácie: ako nosiť dámske tenisky s oblečením?

Pokiaľ chcete mať v šatníku obuv, ktorá bude nielen štýlová, ale aj praktická, riešením sú dámske tenisky. Tie môžete využiť na akúkoľvek udalosť. Stačí ich len správne nakombinovať s ostatným oblečením v rámci outfitu.

Mnoho žien je už unavených z neustáleho nosenia topánok na opätku. Niet sa čomu čudovať. Po dlhšom chodení v takejto obuvi zvyknú nohy bolieť a nie je to teda nič príjemné. Opuchnuté nohy s otlakmi, to nechce zažiť žiadna žena. Našťastie však existujú alternatívy, v podobe komfortnej obuvi. Dámske tenisky vynikajú nielen svojím praktickým využitím, ale aj estetickou stránkou.

Klasika – dámske tenisky a rifle

Obľúbená kombinácia – rifle a tenisky. Tak tá rozhodne nikdy nevyjde z módy. Spojenie dámskych tenisiek s džínsovými nohavicami je jednoducho nenahraditeľná. Aj keď ide o neformálny outfit, vyzerá skutočne štýlovo. Ideálny je najmä na voľné dni v rámci neformálnych stretnutí s priateľmi alebo rodinou. Takýto jednoduchý outfit môžete doplniť o klasické tričko alebo denimovú bundu.

Praktický tip: Pokiaľ chcete, aby tento outfit s dámskymi teniskami vyzeral viac formálne, neváhajte vymeniť rifle za sukňu, prípadne si navrch dať sako.

Zdroj: Robel

Elegantný look s teniskami

Že v teniskách nemôžete vyzerať elegantne? Tak to je veľký mýtus! Vyskladajte si outfit s elegantnou sukňou, silonkami alebo formálnymi šatami. Elegantný look doplňte o štýlový kabát a obľúbené šperky. V rámci takéhoto outfitu sú skvelou voľbou neutrálne farby tenisiek. Dámske tenisky v čiernej, bielej alebo sivej dokážu zvýrazniť elegantný look a zároveň sa v nich budete na formálnych udalostiach cítiť maximálne komfortne.

Zdroj: Robel

Ležérne šaty

Dámske tenisky sú ležérne a preto by ste vzhľadom k tejto skutočnosti mali vyberať aj outfit. Výbornou voľbou sú ležérne šaty, ideálne v moderných strihoch a pohodlných úpletoch. Budú sa tak k teniskám dokonale hodiť. K šatám by ste mali zvoliť biele tenisky, ktoré pravdepodobne nikdy nevyjdú z módy. Každá správna žena by mala mať aspoň jeden pár bielych dámskych tenisiek vo svojom šatníku. Prečo práve biela? Výborne sa kombinuje, vyzerá elegantne a štýlovo zároveň.

Praktický tip: S teniskami sa dajú kombinovať rôzne typy šiat, ale najlepšie vyzerajú bežné a voľné šaty, ako napríklad košeľové šaty. Tie sú najvhodnejšie pre elegantnú kombináciu šiat a tenisiek.

S ponožkami alebo bez?

To, či nosiť v dámskych teniskách ponožky alebo nie, závisí len od vašich preferencií. Niektorým ľuďom vyslovene vadí, pokiaľ idú v teniskách naboso, iní to zase obľubujú. Pokiaľ však kombinujete šaty alebo sukňu s teniskami, mali by ste ísť bez nich alebo si zaobstarať také, ktoré ani nie je vidieť. Avšak, ak túžite oživiť svoj outfit a cítiť sa viac komfortne, neváhajte si dať vzorované alebo farebné ponožky.