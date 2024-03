FOTO: Veriaca nabehla do SND s transparentom a vytiahla ho na hercov. Nepáčila sa jej hra o Ježišovi

Proti predstaveniu Ježiš z Montrealu sú radikálni veriaci aj konšpiračný web. Žena transparent vyťahovala a sťahovala podľa toho, ako sa herci počas klaňačky na javisko vracali. Podľa režiséra Jána Luterána to však nie je kritika Boha, ale spoločnosti.

Slovenské národné divadlo (SND) začiatkom februára odpremierovalo predstavenie Ježiš z Montrealu. Inscenácia, ktorá pojednáva o viere v modernom svete však okamžite vzbudila na Slovensku vlnu kontroverzie medzi niektorými veriacimi.

Na predstavenie prišla v piatok večer 1. marca aj veriaca, ktorá pri záverečnom potlesku vytiahla transparent s nadpisom „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia,“ čím chcela dať zrejme najavo, že predstavenie je v rozpore s jej presvedčením a jej názor nezmenila ani takmer trojhodinová snaha hercov na javisku.

Transparent vyťahovala a sťahovala podľa toho, ako sa herci počas klaňačky na javisko vracali.

Zdroj: Bara Podola

Predstavenie, inšpirované filmom z roku 1989, zobrazuje skupinu hercov, ktorí sa snažia o nekonvenčné znázornenie veľkonočnách pašií o smrti Ježiša Krista. „Nová inscenácia sa síce nestretne u cirkevných predstaviteľov práve s nadšením, no pašiový príbeh prerastá z inscenácie do života a na divákov i samotných hercov má mimoriadny vplyv. Arcandov príbeh je pátraním po zmysle a mieste duchovnosti v modernom, urbanizovanom, vedeckom svete, no i satirickým pohľadom na svet umenia, a divadla zvlášť,“ píše o predstavení SND na svojom webe.

Proti sa postavil aj kresťanský portál Christianitas, ktorý figuruje na zozname konšpiračných webov projektu Konšpirátori.sk. Podľa portálu ide o „blasfemickú hru“, ktorá sa rúha a zosmiešňuje kresťanstvo.

Organizácia dokonca spisuje petíciu za „zastavenie rúhavého divadelného predstavenia“. Do dnešného dňa ju podpísalo viac ako 10 600 ľudí. „Škandalózne divadelné predstavenie SND s názvom ‚Ježiš z Montrealu‘ nielenže nemá pre našu spoločnosť žiadny zmysluplný prínos, ale skôr naopak, otvorene sa vysmieva z náboženského cítenia väčšiny obyvateľstva Slovenska,“ píše v liste adresovanom ministerke kultúry Martine Šimkovičovej.

Režisér Ján Luterán však v rozhovore pre divadelné noviny SND naznačil, že títo ľudia zrejme hru nepochopili.

„Je to kritika všetkých možných bôžikov v súčasnej modernej, zväčša konzumnej spoločnosti, určite nie Boha.