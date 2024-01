Z Tiktoku zmizne hudba Taylor Swift či The Weeknda. Môže za to spor s najväčším hudobným vydavateľstvom

Dohoda medzi sociálnou sieťou a vydavateľstvom Universal Music sa končí v januári.

Od februára na obľúbenej sociálnej sieti Tiktok nebudeš môcť používať skladby viacerých známych umelcov. Patrí medzi nich napríklad Taylor Swift, Harry Styles, Billie Eilish či Drake.

Ako píše LadBible, dôvodom sú nezhody medzi medzi gigantom sociálnych sietí a najväčšou nahrávacou spoločnosťou Universal Music Group. Hudobné vydavateľstvo totiž nepredĺžilo zmluvu s Tiktokom. Problémom je neschopnosť platformy obmedziť vlny nenávistných prejavov, bigotnosti, šikanovania a obťažovania.

„Odhaduje sa, že až 1,5 miliardy používateľov Tiktoku mesačne pridáva do videí hudbu z hlavných katalógov nahrávacích spoločností. Ide teda o dôležitú súčasť moderného hudobného ekosystému,“ uvádzajú NBC News.

Ich dohoda vyprší už 31. januára. To znamená, že od nového mesiaca bude na platforme chýbať hudba od niektorých z najväčších svetových umelcov vrátane Ariany Grande, Adele, The Weeknda a The Beatles.

Universal tvrdí, že sa nedokázali zhodnúť na troch základných bodoch – primeraná kompenzácia pre umelcov a skladateľov, ochrana umelcov pred škodlivými účinkami AI a online bezpečnosť pre použivateľov Tiktoku. „Tiktok navrhol vyplácať našim umelcom a autorom piesní sadzbu, ktorá je zlomkom sumy, ktorú platia podobne situované veľké sociálne platformy,“ uviedla spoločnosť UMG.

V konečnom dôsledku sa Tiktok snaží vybudovať obchod založený na hudbe bez toho, aby bol ochotný za hudbu zaplatiť primeranú hodnotu. Tiktok sa dokonca pokúsil nanútiť hudobnej spoločnosti prijatie dohody v oveľa nižšej hodnote, ako je reálna trhová cena.

Platforma určená najmä na videá, ktorú vlastní čínska spoločnosť ByteDance, zverejnila na X (predtým Twitter) príspevok, v ktorom tvrdí, že Universal používa falošnú rétoriku. Osočujú ich, že stavajú svoju chamtivosť pred záujmy umelcov a skladateľov. „Rozhodli sa odísť zo silnej platformy s viac ako milardou používateľov, ktorá slúži ako bezplatný propagačný nástroj,“ píše Tiktok v poste.