Snoop Dogg o Onlyfanse: Prišli za mnou a ponúkli mi sto miliónov, ak ho vytiahnem

Snoop Dog dostal ponuku priamo od predstaviteľov platformy Onlyfans.

O ponuke informoval na instagramovom streame relácie Wake and Bake with Double S Express v rozhovore so Slinkom Johnsonom.

Raper ju však odmietol kvôli svojej žene Shante Broadus. „Prišli za mnou a povedali mi, že ma chcú na Onlyfanse. Vraj by som zarobil sto miliónov dolárov, keby so ho vytiahol.“

Manželmi sú od roku 1997, majú spolu tri deti. Podľa slov rapera by jeho žena nikdy nepripustila, aby sa na internete vyzliekol. „V žiadnom prípade by mi nedovolila, aby som tam išiel a vytiahol ho. Za žiadne peniaze,“ cituje ho server Complex.

Platforma pre dospelých sa zatiaľ k raperovým vyhláseniam nevyjadrila. Snoop Dogg nespresnil ani to, kto a za akých podmienok mu ponuku dal. Profil celebrity by však na tejto rýchlorastúcej sieti nebol novinkou. V posledných rokoch si Onlyfans obľúbili mnohé hviezdy vrátane Belly Thorne či Cardi B.