5 TOP komédií roka 2023

Najlepšie filmy z roku 2023, pri ktorých sa najviac zasmeješ.

Nájsť v súčasnosti vtipnú, modernú komédiu, ktorá nie je „cringe“ je dosť ťažké. Ani v tomto zozname odporúčaných komédií z tohto roka sa tomu všetky filmy nevyhli. Pre niekoho bude vtipnejšou komédiou No Hard Feelings s Jennifer Lawrence, iní sa na nej zase až tak veľmi nezasmejú. Pri výbere štyroch filmov a jedného seriálu nižšie sa však zaručene väčšina ľudí pobaví.

1. Theater Camp

Dlhoroční kamaráti Amos a Rebecca prevádzkujú divadelný tábor pre deti. Jeho existenciu však ohrozí nový majiteľ, ktorý v ňom nevidí veľký potenciál. Žiaci a učitelia sa tak musia spojiť, aby vytvorili úžasnú divadelnú hru, ktorá všetkých presvedčí, že prevádzku nesmú zatvoriť. V komédií hrajú Ayo Edebiri či Molly Gordon (obe zo seriálu The Bear).

2. No Hard Feelings/Nič v zlom

Je škoda, že tvorcovia neboli odvážnejší a provokatívnejší. V momentoch, keď by sa to patrilo, by to filmu výrazne prospelo a zlepšilo by to aj dramatické prvky, ktoré veľmi nefungujú.

Ak však niekto hľadá poctivú komédiu s podarenými vtipmi a skvelým situačným humorom, tento film ho pobaví. Častokrát si v ňom tvorcovia aj robia srandu z krehkosti súčasnej mladej generácie či od ich závislosti na mobiloch.

V centre diania je postava Jennifer Lawrence, ktorej rodičia osamelého chlapca zaplatia, aby ho zviedla a ukázala mu slasti randenia. Chlapec je však až príliš nemotorný a s dievčatami má mizerné skúsenosti, z čoho vznikajú zábavné situácie.

3. Champions

Bývalému basketbalovému trénerovi nižšej ligy Marcusovi Marakovichovi (Woody Harrelson) nariadil súd riadiť tím hráčov s mentálnym postihnutím. Čoskoro si uvedomí, že napriek svojim pochybnostiam môže tento tím spoločne zájsť ďalej než si kedy predstavovali.

Vo filme je množstvo klišé a stereotypnej „športovej motivácie“, no popri tom je v nňom aj slušná dávka humoru. Woody Harrelson znovu potvrdil, že má veľký komediálny talent a dokáže hláškovať aj „na staré kolená“.

4. Strays/Psia jazda

Psy Reggie (Peter Sklár) a Bug (Tomáš Maštalír) sa na ulici postupne stávajú kamarátmi a začnú dávať dokopy partiu túlavých psov. Nejde o rodinnú komédiu, ale poriadne vulgárny film, kde slovenskí herci nadávajú takmer v každom dialógu.

Dabing vo všeobecnosti znehodnocuje kvalitu filmov a seriálov, ale v tomto prípade zafungoval skvelo. Slovenské, kreatívne nadávky a vulgarizmy diváka zaručene rozosmejú.

Filmárom sa v Psej jazde zároveň podarilo zábavným spôsobom sparodovať klasické psie pohyby a reakcie, ako napríklad strach z ohňostroja, „označkovanie“ teritória či točenie sa okolo vlastnej osi pri hľadaní miesta na spanie.

5. Bonus: seriál Barry

Barry je seriál o chladnokrvnom a metodickom nájomnom vrahovi, ktorý sa jedného dňa rozhodne, že sa mu už nechce zabíjať. Namiesto toho sa chce stať hercom. Postupne však ničí životy všektých ľudí okolo seba, vrátane toho svojho. Je to temný, častokrát depresívny príbeh, ktorý však tvorcovia pretkali dokonalým čiernym humorom.

V niektorých epizódach sme sa smiali nahlas ako napríklad pri Deadpoolovi či legendárnych paródiách s Lesliem Nielsenom. Barry je perfektným spojením komédie, thrilleru, drámy a občasného hororu. Je neuveriteľné, ako tento unikátny seriál dokáže človeka zanechať v nemom úžase vďaka napätiu a o pár sekúnd neskôr ho nahlas rozosmiať.

Fanúšikovia netradičnej komédie môžu skúsiť aj filmy ako Joy Ride či Quiz Lady, no nesadnú každému. Medzi ďalšie podarené tohtoročné komédie patrí aj Barbie a zasmiať sa dá aj na trojke Strážcov galaxie.