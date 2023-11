Hviezda Clash of the Stars skončila vo väzení. „Budem tam fajčiť banány,“ žartuje

Ťažkú hlavu si z toho zjavne nerobí.

Jeden z najvýraznejších zápasníkov kontroverznej organizácie Clash of the Stars (COTS) Jardo Kotlár alias Kotlár Security skončil vo väzení. Ešte predtým než nastúpil do väzenia, bol v relácii u Jaromíra Soukupa, kde priznal, že si pôjde odpykať trest za mreže.

Nevie sa však, na ako dlho. Údajne sa previnil tým, že neplatil alimenty, a sú v tom vraj istým spôsobom zapletené aj drogy. Vyzerá to však tak, že Kotlár si z toho príliš ťažkú hlavu nerobí. U Soukupa o celej veci žartoval. „Budem tam fajčiť banány... Ale nie, sranda. Ja má rád srandu. Som človek, ktorý srandou žije,“ povedal.

„Človek sa nesmie trápiť a plakať, aj keď to naňho doľahne... Musíme sa smiať a rozdávať okolo seba veľa lásky. To nás robí silnejšími,“ dodal. Kotlár v COTS zápasil s kulturistom Karlosom Bendom, ktorý ho knokautoval, a s youtuberom Marekom „Datlom“ Valáškom, ktorý ho ukončil na submisiu.

Kotlár bol známy svojím sebavedomým prejavom a ostrým trashtalkom. S „Datlom“ sa mal v klietke biť dokonca bez rukavíc, nakoniec obaja zmenili názor a nastúpili v malých MMA rukaviciach. Do povedomia ľudí sa dostal aj vďaka piesni La Cosa Nostra.