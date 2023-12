Učiteľka mala milostný pomer s 12-ročným žiakom: keď si odpykala trest vo väzení za sexuálne zneužitie dieťaťa, zobrali sa

Zo žiaka Mary sa nakoniec stal jej manžel, ktorý pri nej stál až do posledného vydýchnutia.

Aj keď sa hovorí, že láska nepozná hranice, nejaké by predsa len mohla poznať. Vzťah Mary Kay Letourneauovej s jej nastávajúcim manželom Vilimom Fualaau sa začal podobne ako väčšina románikov – vášnivým bozkom. Nebolo by na tom nič zlé, ak by Vilim vtedy nebol len 12-ročný študent a Mary jeho 34-ročná učiteľka.

Keď sa ich vzťah prevalil, Letourneauová sa ocitla pred súdom. Pred porotou sa priznala k sexuálnemu zneužitiu dieťaťa a svoje činy oľutovala. Súd ju vtedy poslal za mreže na 7 rokov. Hoci jej pobyt vo väzení mohol predpovedať istý koniec milostného príbehu, práve naopak – bol to len jeho začiatok.

Dvojica milencov si zostala aj napriek dlhému odlúčeniu verná. Zatiaľ čo bola Mary vo väzení, z Vilima sa stal dospelý 21-ročný muž. Počkal kým jeho lásku prepustia z väzenia, zosobášili sa a splodili spolu dve dcéry. A hoci sa po štrnástich rokoch spolužitia rozhádali a odlúčili, keď Mary rok po ich rozvode diagnostikovali vážnu chorobu, Vilim sa k nej vrátil a bol jej oporou až do posledného vydýchnutia.

Tento veľmi neobvyklý a kontroverzný milostný príbeh roky plnil titulky amerických bulvárnych novín a pohoršoval ich čitateľov. Nie je sa pritom ani čomu čudovať. To, čo Mary pokladala za úprimnú lásku, v očiach ostatných ľudí vyzeralo ako zvrátenosť a znásilnenie bezbranného dieťaťa.

Mary, učiteľka z dobrej spoločnosti

Ako píše portál AI, Mary Kathrine Schmitz sa narodila v Kalifornii 30. januára 1962. Ako dieťa vyrastala v konzervatívnej rodine. Otec Mary kandidoval v roku 1972 za prezidenta ako nominant strany American Independet Party (pozn. americká pravicová strana) a jej mama bola zanietená katolíčka.

Keďže rodičia plánovali mať zo svojej dcéry političku, ktorá bude nasledovať v otcových šľapajach, poslali ju na Arizonskú štátnu Univerzitu. Mary mala v pláne dokončiť štúdium a presťahovať sa do Washingtonu, kde chcela začať pracovať na svojej politickej kariére. Jej víziu budúcnosti však prekazila láska.