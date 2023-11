Skončil najdlhší štrajk hollywoodskej histórie. Herci porazili štúdiá a získali lepšie platy a podmienky

Odbory hollywoodskych hercov SAG-AFTRA ukončujú po 118 dňoch najdlhší štrajk hercov v histórii Hollywoodu. Herci začali štrajkovať tesne po tom, ako začali scenáristi, ktorí si cez štúdiá pretlačili svoje podmienky 27. septembra. Hercom to trvalo trochu dlhšie a vôbec nebolo isté, že sa s organizáciou zastupujúcou štúdiá (AMPTP) dohodli.

Najväčším problémom bolo riešenie umelej inteligencie nahrádzajúcej hercov. AMPTP vo svojom nedávno návrhu stále požadovala, aby štúdiá mohli voľne používať digitálne skeny hercov s cieľom využívať ich podobizne aj po ich smrti. Nemuseli by pritom mať ani súhlas ich rodiny či odborov SAG-AFTRA.

Inými slovami, štúdio Paramount Pictures by mohlo používať hlas a výzor Arnolda Schwarzeneggera aj stovky rokov po jeho smrti a natočiť s jeho digitálnou podobou desiatky Terminátorov, aj keď by proti tomu bojovala celá jeho rodina.

Toto cez odbory SAG-AFTRA neprešlo. Pre hercov získali čiastočnú ochranu pred využívaním umelej inteligencie, rovnako, ako sa to podarilo scenáristom. Čo všetko teda herci získali v nových zmluvách, ktoré budú platné minimálne najbližšie tri roky?

In a contract valued at over one billion dollars, we have achieved a deal of extraordinary scope that includes "above-pattern" minimum compensation increases, unprecedented provisions for consent and compensation that will protect members from the threat of AI,... pic.twitter.com/lQe6snkQsY