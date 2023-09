PRIESKUM: Muži aj ženy predstierajú orgazmus, medzi dôvodmi uvádzajú aj zápach z úst či nevhodné osvetlenie

Najčastejším dôvodom bolo, že chceli jednoducho sex už ukončiť.

Podľa nedávneho prieskumu Innerbody orgazmus predstiera až 46 % žien a 38 % mužov. Najväčší herci sú ľudia z radov generácie mileniálov. Hoci tým chcú najčastejšie urýchliť koniec milovania, medzi motivujúcimi faktormi sú aj prekvapivé odpovede: napríklad pre 40 % ľudí je dôvodom zápach z úst, rolu hrá napríklad aj teplota či osvetlenie miestnosti.

Ktorá generácia najviac predstiera orgazmus?

Z celkových 1 119 respondentov sa hraný orgazmus najčastejšie týkal generácie mileniálov (v asi 48 % prípadov), v najmladšej generácii Z bol podiel „predstieračov“ zhruba 28 %, v generácii X potom takmer 21 %. Najčastejším dôvodom, prečo ľudia orgazmus predstierali, bol fakt, že tým chceli urýchliť koniec milovania. Tento dôvod priznalo skoro 24 % žien a 21 % mužov.

Približne pätina žien a 15 % mužov sa k tomu uchýlilo, pretože nechceli zraniť city partnera či partnerky. Z ďalších dôvodov potom ľudia vymenovali to, že ich predstieranie sexuálne nabudí, prípadne im pomôže dosiahnuť skutočný orgazmus podľa hesla „fake it till you make it“.

Jediné, v čom sa muži a ženy nezhodli, bol piaty najčastejší dôvod: ženám sa nechcelo vysvetľovať, prečo sa im nedarí vyvrcholiť (9,4 %), zatiaľ čo muži to predstierali, lebo sa to páčilo druhej osobe.

Medzi dôvodmi je aj zápach z úst

Zahraničný prieskum sa nevenoval len predstieraným orgazmom. Ide o rozsiahlejšiu štúdiu, ktorá chcela naprieč pohlaviami a generáciami zistiť, kto má orgazmus, ako často, s kým a aké techniky ľudia používajú na urýchlenie tohto procesu. Zisťovali teda aj to, čo si ľudia myslia, že im bráni dosiahnuť pravidelný orgazmus.

Pre 40 % ľudí je prekážkou zápach z úst partnera či partnerky, ktorý im milostný zážitok znepríjemňuje. Tretine v orgazme bráni nevhodne zvolená sexuálna pozícia, zhruba

31% prekáža teplota či osvetlenie v miestnosti. Traja z desiatich ľudí priznávajú vnútornejší problém, a to prehnané premýšľanie (tzv. overthinking).

Faktory, ktoré ľudí vedú k predstieraniu orgazmu. Zdroj: Innerbody.com

Aj iné dáta o predstieraní orgazmu ukazujú, že to nie je čisto ženský problém. Prieskum spoločnosti Hims & Hers zo začiatku roka 2023 sledoval odpovede 3 500 ľudí z Veľkej Británie a odhalil, že štvrtina mužov sa obáva, že nevydržia dosť dlho. Okrem toho 31 % mužov priznalo, že z času na čas orgazmus aj predstierajú.

Štvrtina mužov dodáva, že majú problém orgazmus dosiahnuť len z penetrácie, a 27 % ho zvyčajne nedosiahne bez masturbácie alebo erotickej pomôcky. Predstieranie orgazmu nie je nezvyčajné ani v našich končinách. Podľa tohtoročného prieskumu, ktorý pre spoločnosť Ružový slon vypracovala agentúra Ipsos, ho párkrát v živote predstieralo asi 21 % Čechov a 66 % Češiek.

„K pravidelnému predstieraniu vyvrcholenia sa však priznalo iba jedno percento českých mužov a päť percent českých žien,“ komentuje výsledky výskumu Adam Durčák zo spoločnosti Ruzovyslon.cz. Ako dôvod muži aj ženy najčastejšie uvádzali, že tým robia radosť partnerke či partnerovi, prípadne ich tak uisťujú o dobrom sexuálnom výkone. Takmer sedmina ľudí sa k predstieraniu uchyľuje preto, aby mali sex čím skôr za sebou.