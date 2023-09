Tipy na minimalistický domov ako z Instagramu. Takto budeš mať štýlovú obývačku aj ty

T├║┼żi┼í po upokojuj├║com a harmonickom prostred├ş?

Minimalizmus v dizajne je viac ne┼ż len estetick├Ż trend. Je to filozofia ┼żivota a sp├┤sob, ako vn├şma┼ą kr├ísu v jednoduchosti. Tento ┼ít├Żl sa s├║stre─Ćuje na funk─Źnos┼ą a odstr├ínenie nadbyto─Źn├Żch prvkov v interi├ęri. Ak t├║┼żi┼í po upokojuj├║com a harmonickom prostred├ş vo vlastnej dom├ícnosti, minimalizmus by pre teba mohol by┼ą spr├ívnym smerom.┬á

Pre v├Ą─Ź┼íinu Slov├íkov je ob├Żva─Źka k─ż├║─Źovou miestnos┼ąou v dom├ícnosti, v ktorej tr├ívia najviac ─Źasu, pozeraj├║ svoju ob─ż├║ben├║ telev├şziu, po─Ź├║vaj├║ hudbu, pracuj├║, jedia alebo jednoducho relaxuj├║ spolo─Źne so svojou rodinou.

Je to k─ż├║─Źov├í miestnos┼ą, ktor├í si zasl├║┼żi najviac pozornosti. Pr├íve preto sa Telekom rozhodol, ┼że pre jedn├ęho v├Żhercu si priprav├ş nie─Źo v├Żnimo─Źn├ę┬áÔÇô profesion├ílnu rekon┼ítrukciu ob├Żva─Źky z pera renomovanej architektonickej kancel├írie Studio E Arch & Interiors.

┼á┼ąastn├Ż z├íkazn├şk sa u┼ż teraz m├┤┼że te┼íi┼ą nielen na profesion├ílny n├ívrh a vizualiz├íciu, ale aj na skuto─Źn├║ prer├íbku svojej┬áob├Żva─Źky, ktor├í v spolupr├íci so ┼ípi─Źkov├Żmi architektmi istotne zmen├ş jej doteraj┼í├ş dizajn na nepoznanie. S├║─Źas┼ąou hlavnej ceny bude aj najnov┼í├ş smart telev├şzor zna─Źky Philips s ambientn├Żm podsvieten├şm, ktor├Ż dotvor├ş e┼íte lep┼íiu atmosf├ęru miestnosti.

Viac inform├íci├ş o celej s├║┼ąa┼żi n├íjde┼í na tomto odkaze, v┬ánajbli┼ż┼íom Telekom centre alebo na bezplatnej Z├íkazn├şckej linke 0800 123┬á456. Ak┬ási sa rozhodol zmeni┼ą dizajn svojej ob├Żva─Źky, popon├íh─żaj sa. Do s├║┼ąa┼że je mo┼żn├ę sa zapoji┼ą do 8. okt├│bra 2023.

─îo je minimalizmus v dizajne?

Pozn├í┼í ten pocit, ke─Ć vst├║pi┼í do bytu ─Źi domu a┬áokam┼żite sa c├şti┼í dobre? M├í┼í pocit, ┼że je tu ─Źisto, ni─Ź nech├Żba a┬ánezmenil by si ani drobn├Ż detail? Tak by sa v skratke dal charakterizova┼ą minimalizmus. Prevl├ídaj├║ jasn├ę ┼ítrukt├║ry, ─Źist├ę formy, jednoduch├ę dekor├ície a┬áv┬áinteri├ęri prevl├ídaj├║ jemn├ę farby, ktor├ę vytv├íraj├║ harmonick├║ atmosf├ęru.

Vyzn├íva─Źi hesla ÔÇ×menej je niekedy viacÔÇť nedaj├║ na minimalizmus dopusti┼ą. No existuj├║ aj ─żudia, ktor├ş pova┼żuj├║ tento druh dizajnu za f├ídny a┬ánudn├Ż. Opak je v┼íak pravdou. Ak zvol├ş┼í spr├ívne farby a┬ámateri├íly, v┬áminimalizme sa sn├║bi jednoduchos┼ą a┬árafinovanos┼ą.

ÔÇ×Osobne si mysl├şm, ┼że preferencia farieb v interi├ęri je individu├ílna. Ak v┼íak chceme ma┼ą interi├ęr nad─Źasov├Ż, z├íkladn├ę a prevl├ídaj├║ce farby by mali by┼ą neutr├ílne, pr├şrodn├ę odtiene, ktor├ę s├║ nad─Źasov├ę a┬áneza┼ąa┼żuj├║ce,ÔÇť prezr├ídza architekt a┬ámajite─ż Studio E Erik Pastucha.

Z├íkladom s├║ neutr├ílne pr├şrodn├ę odtiene, ktor├ę s├║ nad─Źasov├ę a elegantn├ę.┬á

Minimalizmus v dom├ícnosti nie je len o dizajne, ale aj o ┼żivotnom ┼ít├Żle. Tento pr├şstup zd├┤raz┼łuje zjednodu┼íenie tvojho ┼żivota t├Żm, ┼że sa zbav├ş┼í nadbyto─Źn├Żch vec├ş a zameria┼í sa na to, ─Źo je pre teba skuto─Źne d├┤le┼żit├ę. Ide o minimalizovanie fyzickej a┬áment├ílnej nepohody, aby si dosiahol v├Ą─Ź┼í├ş pocit vn├║torn├ęho pokoja a ┼í┼ąastia.

Pr├şnosy minimalizmu v┬ádom├ícnosti

Minimalizmus v dom├ícnosti prin├í┼ía mnoho v├Żhod, ktor├ę m├┤┼żu pozit├şvne ovplyvni┼ą tvoj ┼żivot ÔÇô od psychick├ęho zdravia a┼ż po r├Żchle upratovanie. Tu je nieko─żko hlavn├Żch pr├şnosov minimalizmu v dom├ícnosti:

1. Menej stresu a vy┼í┼íia psychick├í pohoda: menej vec├ş v dom├ícnosti znamen├í menej starost├ş o ├║dr┼żbu, organiz├íciu a ─Źistenie. Iste to pozn├í┼í... Ke─Ć pr├şde┼í na n├ív┼ítevu k┬árodinn├ęmu pr├şslu┼ín├şkovi alebo ku kamar├ítovi, ktor├Ż nedok├í┼że ni─Ź vyhodi┼ą, sp├┤sobuje ti to nepr├şjemn├Ż a┼ż nerv├│zny pocit. T├şto zbera─Źi ┼żij├║ ─Źasto v┬áprostred├ş s haldou vec├ş, ktor├ę sa ÔÇ×jedn├ęho d┼ła ur─Źite bud├║ hodi┼ąÔÇť. Ak sa chce┼í zbavi┼ą pocitu, ┼że na teba v┼íetko doma pad├í a┬áudr┼żiavanie poriadku je nad─żudsk├í snaha, minimalizmus je t├í spr├ívna cesta.┬á

2. Viac priestoru: redukciou nepotrebn├Żch vec├ş a zbyto─Źn├ęho n├íbytku sa st├ívaj├║ jednotliv├ę miestnosti v dom├ícnosti otvorenej┼í├şmi a vzdu┼ínej┼í├şmi, ─Źo m├┤┼że ma┼ą hlbok├Ż vplyv na tvoje celkov├ę pohodlie a ┼żivotn├Ż ┼ít├Żl.

3. Zlep┼íen├í organiz├ícia: minimalizmus podporuje aj lep┼íiu organiz├íciu, preto┼że ka┼żd├í vec m├í svoje miesto a ├║─Źel. U┼ż nebude┼í musie┼ą h─żada┼ą kuchynsk├Ż spotrebi─Ź, ktor├Ż pou┼ż├şva┼í raz za uhorsk├Ż rok, dia─żkov├Ż ovl├ída─Ź od TV ─Źi tablet. V┼íetko n├íjde┼í na svojom mieste!

4. Estetick├Ż vplyv: minimalistick├Ż dizajn, ktor├Ż zah┼Ľ┼ła viac priestoru, je ─Źasto pova┼żovan├Ż za pr├şjemn├Ż a┬áestetick├Ż. Jednoduch├ę a nepreplnen├ę miestnosti m├┤┼żu vytv├íra┼ą dojem elegancie, vkusu a luxusu. Ten je najvidite─żnej┼í├ş hlavne v┬áob├Żva─Źke, kde ho m├┤┼żu obdivova┼ą hostia.

5. Praktickos┼ą a┬áfunk─Źnos┼ą: menej vec├ş znamen├í, ┼że m├┤┼że┼í svoj priestor viac prisp├┤sobi┼ą svojim potreb├ím. T├║┼żi┼í po obrovskej telev├şzii alebo fantastickom stereu? Ak si zvol├ş┼í minimalistick├Ż ┼ít├Żl, zmestia sa ti do ob├Żva─Źky ak├ęko─żvek modern├ę technol├│gie. ÔÇ×Ke─Ć┼że pr├íve ob├Żva─Źka je srdcom domu, kde sa stret├íva rodina a bl├şzki, aj po┼żiadavky s├║ najn├íro─Źnej┼íie pr├íve pri zaria─Ćovan├ş tohto priestoru. A to ─Źi u┼ż ide o dizajn, kvalitu obrazu, kvalitu ozvu─Źenia a celkov├ęho dojmu, ktor├Ż tento priestor pon├║ka,ÔÇť hovor├ş Erik Pastucha, architekt a┬ámajite─ż Studio E.

M├┤┼że┼í si vybra┼ą aj n├íbytok a zariadenie, ktor├ę s├║ skuto─Źne praktick├ę a funk─Źn├ę a ktor├ę ti umo┼ż┼łuj├║ efekt├şvne vyu┼żi┼ą domov. Ka┼żd├Ż k├║sok m├í svoje miesto a ├║─Źel, ─Źo u─żah─Źuje aj organiz├íciu a udr┼żiavanie poriadku.

6. Technol├│gie hraj├║ pr├şm: do ob├Żva─Źky patr├ş aj ve─żk├í telev├şzia, ktor├í je jej dominantou. Kedysi sme nemali probl├ęm s┬ávidite─żn├Żmi k├íblami zo v┼íetk├Żch technologick├Żch zariaden├ş. No v┬ás├║─Źasnosti sa nik nechce pozera┼ą na ┼íkared├║ kabel├í┼ż telev├şzie alebo routera, ktor├ę kazia celkov├Ż dojem.┬áNeodmyslite─żnou s├║─Źas┼ąou dom├ícnosti je aj perfektn├ę pokrytie internetom bez oh─żadu na ve─żkos┼ą domu ─Źi bytu.

┬áTento popul├írny ┼ív├ędsky dizajn pom├┤┼że zn├ş┼żi┼ą tvoj stres a zv├Ż┼íi┼ą pocit vn├║tornej pohody.

7. Na dosiahnutie maxim├ílnej pohody v dom├ícnosti je potrebn├í aj kvalitn├í konektivita. Pripojenie na optiku, respekt├şve vyu┼ż├şvanie optick├ęho internetu u┼ż nie je len dominantou novostavieb ─Źi nov┼í├şch domov. V s├║─Źasnosti oper├ítori ako Slovak Telekom poskytuj├║ mo┼żnos┼ą pripoji┼ą sa na optiku pre viac ako mili├│n dom├ícnosti vo v├Ą─Ź┼í├şch ─Źi men┼í├şch mest├ích. V├Żhodou optick├ęho internetu je vysok├í prenosov├í r├Żchlos┼ą, bezpe─Źnos┼ą a stabilita.

Ak sa tvoja dom├ícnos┼ą nach├ídza v pokryt├ş optickej siete, je vhodn├ę uprednostni┼ą tak├Żto typ pripojenia pred ostatn├Żmi technol├│giami, preto┼że dok├í┼że zvl├ída┼ą tie najn├íro─Źnej┼íie n├íroky vr├ítane plnohodnotn├ęho ┼í├şrenia sign├ílu cez wi-fi. Rie┼íen├şm kvalitn├ęho internetu je aj doplnkov├í slu┼żba k Magio Internetu Wow Wi-Fi, ktor├í zabezpe─Źuje r├Żchle a stabiln├ę wi-fi pripojenie v celej dom├ícnosti.

8. Nad─Źasovos┼ą: minimalistick├Ż dizajn je ─Źasto nad─Źasov├Ż a nez├ívis├ş od m├│dneho trendu. Tento ┼ít├Żl nikdy nevyjde z┬ám├│dy a┬ást├íle bude mimoriadne trendy. T├íto trv├ícnos┼ą ho rob├ş ide├ílnym na┬ádlhodob├ę pl├ínovanie interi├ęru.