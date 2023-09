Voňaj ako poloboh: 6 brutálnych parfumov pre mužov, ktoré musíš vyskúšať

Vyberáme najzaujímavejšie vône pre pánov, ktoré prišli na trh v tomto roku.

Skúšame, ovoniavame a zisťujeme, čo je nové, aby si z parfumérií neodchádzal s podráždeným nosom a prázdnymi rukami. Toto je nový Refresher výber najlepších parfumov pre mužov, ktoré značky predstavili v lete 2023. Sú to horúce novinky, niektoré sa začali predávať len krátko pred napísaním článku, no už teraz im predpovedáme trvácne miesto na poličkách drogérií. Sú nadčasové, príťažlivé a priam ideálne na prichádzajúce jesenné počasie.

Voňaj dobre s Refresherom a nestrať prehľad o tom, čo práve fičí. Všetky naše články o parfumoch nájdeš tu a viac obsahu o kozmetike a starostlivosti o pleť aj pre mužov prinášame v tejto sekcii.

Yves Saint Laurent MYSLF

Buď sám sebou za každých okolností. Tak znie motto novinky z dielne YSL. Tvárou kampane na ich nový parfum MYSLF nie je nik iný než Austin Butler – kedysi detská herecká hviezda, ktorú dnes poznáš z trailera na film Dune Part Two. Butler sa tak zároveň stal globálnym ambasádorom značky.

Vonia ako elegantný a moderný muž, ktorého chceš spoznať (myslíme tým voňavku, nielen Butlera!). Obsahuje tóny pomarančového kvetu, srdca pačuli, ambry a tabaku a podľa nás by sa pokojne zmestil aj do kategórie unisex. Je trochu svieži, trochu zemitý a hlavne neskutočne sexi. Zabalený je v elegantnom čiernom flakóne, ktorý je navyše aj doplniteľný – body navyše za udržateľnosť, YSL, dobrá práca! Cena: 143,50 €/100 ml

Inak ako povzdychom sa táto vôňa nedá ani opísať, ale skúsime to. Povzbudzujúca bylinková aróma ťa v mysli prenesie do daždivých lesov, na chaty s priateľmi či na dobrodružný výlet s tvojou láskou. Rodovo neutrálna novinka sa hodí na všetky ročné obdobia a zemité vône bezpochyby pristanú aj tým najväčším drsňákom.

Srdcom vône je intenzívny levanduľový olej, vylisovaný z rastliny vyšľachtenej spojením dvoch rôznych levandúľ. Pridané sú tóny mäty, ďateliny a muškátového orieška s hlbokým, sladkým a drevitým vetiverom a pačuli v základe. Výsledkom je divoká a zároveň rafinovaná vôňa, s ktorou vynikneš. Moderná a predsa tak veľmi zakorenená v prírode. Oh, a tiež je doplniteľná. Hot? Jednoznačne!

Vezmeš si ma?

Neručíme ti, že sa ťa to niekto opýta, ale mohol by sa. S týmto parfumom sa oblečieš do tónov santalového a cédrového dreva s tónmi jazmínových kvietkov a afrodiziakálneho pižma. Hrejivá vôňa ti však pristane aj v iné dni, pokojne aj v tie bežné strávené v práci.

Návrhármi boli manželia Mona Kattan a Hassan Elamin, zakladatelia Huda Beauty a tiež značky parfumov Kayali. Pri dizajne mysleli práve na svoju svadbu a spoločne navrhli svadobnú kolekciu vôní.

Cena: 93 €/50 ml

The Wedding Velvet Santal. Zdroj: Kayali/Huda Beauty

Predstav si horiace drevo a karamelizovaný cukor v temnej verzii. Nejde to? Tak si jednoducho budeš musieť zohnať tohtoročnú Cartier novinku, pretože tento parfum vonia ako najlepšie rande tvojho života – no sme si istí, že by si v ňom bez problémov uzavrel aj najlepší obchodný deal roka. Napriek tomu, že je vôňa príťažlivá, nie je príliš ťaživá a pokojne znesie aj bežné pracovné povinnosti. Stačí, ak si trúfneš – je vhodná pre tých, ktorí sú odvážni a tak trošku mysteriózni.

Trošku sladká, trošku korenistá, trošku ako poloboh: nazvali by sme ju aj charizmou vo fľaške.

Cena: 128 €/100 ml