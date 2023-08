„V 20-ke by ma trafil šľak, v 40-ke si vzdychnem a cítim, ako mi šedivejú aj gule.“ Stand-up špeciál Sama Trnku uvidíš aj online

Fandíš slovenskému stand-upu?

Samo Trnka robí stand-up už viac ako desať rokov. Inšpiráciu čerpá z vlastného života a časom zistil, že ho najviac štve vlastná rodina. Z materiálu, ktorý zozbieral počas svojho manželstva, vytvoril hodinový špeciál s názvom Manžel, otec, hovado. Prečo sa Samo Trnka zadefinoval týmito tromi slovami? „Ak sa so životnými krivdami, ako sú manželka a deti, vyrovnávaš s humorom, vyjdeš z toho nakoniec ako hovado,“ vysvetľuje v rozhovore komik.

600 strán textu pretavil do stand-upu

Samo Trnka baví ľudí svojím humorom od roku 2013. Za tie roky zozbieral 600 strán materiálu, ktorý zhrnul do hodinového špeciálu. Manžel, otec, hovado je rozdelený do troch častí. Prvá hovorí o starnutí alebo podľa Samových slov o období, „keď už s tebou príroda až tak nepočíta“. Zvyšné dve témy sa týkajú manželstva a rodiny.

Samo si všimol, že ľudia v manželstve starnú rýchlejšie. „Kým nevstúpiš do manželstva, tvoj čas je tvoj a tvoje peniaze sú len tvoje. Potom sa ocitneš v prostredí, keď už tvoj čas nie je úplne tvoj, a sú tam ľudia, ktorí konajú sebecky. Predovšetkým sú to deti. Ponáhľaš sa do práce, ale dieťa zistí, že sa chce hrať s topánkami. Z dospelého vnímania sa musíš vcítiť do dieťaťa. Nie je to ľahké a je to utrpenie,“ opisuje komik.

Príprava nebola vôbec jednoduchá. Obvyklá dĺžka Samových stand-upov je 15 až 20 minút. Publikum počas tohto špeciálu bavil v divadle až hodinu. Prerozprával 28 strán vtipov a tragikomických príhod zo svojho života.

Tvorcovia špeciálu Manžel, otec, hovado majú pre teba aj bonus. Pred vystúpením Sama Trnku sa môžeš pobaviť na predskokanoch a kolegoch zo Silných rečí – uvidíš Milana „Docenta” Sedliaka a Ivana Kostru. Každý z nich má pripravený 10-minutový set.

Docent ti priblíži, ako by to vyzeralo, keby sa Slovensko riadilo všetkým, čo hlása Greta Thunberg. Ďalej prezradí, ako jeho dcéra ekologicky ovplyvňuje domácnosť a ako vidí slovenské zdravotníctvo.

Ivan Kostra ti zas pomôže zorientovať sa na trhu s nehnuteľnosťami. Tiež trefne vystihne, ako vyzerá život so susedmi v novostavbe. Takisto sa dozvieš, čo je horšie ako pracovať v call centre alebo prečo by sa veci nemali odkladať.

Ak dobrého humoru stále nebudeš mať dosť, na Voyo si môžeš vychutnať obľúbený špeciál Simony Salátovej Donaha! alebo Zitronov Ruku na srdce. Fanúšikov českej stand-up scény poteší špeciál Celebrity Ondřeja Sokola či Štěpána Kozuba Bez urážky!

„Určite sa nebránime ani ďalším špeciálom. Slovenská stand-up scéna rozhodne má čo ponúknuť a my sa tešíme, že našim divákom môžeme prinášať aj tento typ programov,“ vysvetľuje programová riaditeľka skupiny Markíza a skupiny Nova Silvia Majeská. Ak medzi slovenskými komikmi máš iného obľúbenca, určite sleduj jeho najbližšie vystúpenia. Ktovie, možno sa tak ocitneš na natáčaní špeciálu.

