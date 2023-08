Lily-Rose Depp si užíva Grape festival po boku jej priateľky 070 Shake. Raperka vystúpila namiesto Yung Leana

Herečka a speváčka sprevádzala svoju priateľku, ktorá mala na Slovensku koncert.

Herečka a speváčka Lily-Rose Depp sa blisla na festivale Grape. Na Slovensko ju dotiahol koncert jej partnerky, raperky 070 Shake. Tú organizátori festivalu na poslednú chvíľu pozvali namiesto švédskeho rapera Yunga Leana. Raper mal na slovenskom festivale vystupovať v minulosti už dvakrát, no raz to zrušil on a raz organizátori zrušili celý festival pre pandémiu, a tento rok to na poslednú chvíľu znovu zrušil on.

Hviezda zo seriálu The Idol teda na slovenský festival prišla podporiť priateľku. Spoločnú fotografiu už zazdieľali na Instagrame aj samotní organizátori.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Grape festival (@grape_festival)

Američanka 070 Shake je raperka, speváčka a zároveň aj skladateľka. Svoj debutový album vydala v roku 2018, jej kariéra odvtedy stúpa stále hore a teraz na jeseň si ju vybrali Coldplay ako predskokanku na ich turné. Na Spotify má viac ako 16 miliónov mesačných poslucháčov. Spolupracovala s menami ako Kanye West, Nas či Pusha T, uvádza o nej Grape.