Najrockovejší koncert na Grape za posledné roky, oveľa lepšia náhrada za Yung Leana a magickí M83 (Report)

Čo ponúkol záverečný deň festivalu Grape?

Po silnom piatku prišla ešte silnejšia sobota. Na trenčianskom letisku nám bolo tak dobre, že sme na ňom zostali tentoraz až do samého rána, a musíme hneď na úvod skonštatovať, že len málokto sa vie baviť tak ako práve ľudia na Grape.



Záverečný deň festivalu ponúkol znova špičkových headlinerov, za ktorými by si inak musel cestovať stovky či tisíce kilometrov na oveľa drahšie festivaly, no aj viacero prekvapení. Návštevníci mohli napríklad stretnúť hollywoodsku hviezdu zo seriálu Idol Lily-Rose Depp.



A zatiaľ čo niektorí sa vozili na kolotoči, jazdili na autodróme alebo popíjali v stanovom mestečku, ostatní mohli zažiť priamo v areáli aj svadbu známeho kameramana Jura Danka s Klaudiou Toriškovou. Ich svedkom bol Yaksha.





Raperka 070 Shake a herečka Lily-Rose Depp tvoria pár. Zdroj: Grape festival/Mattia Muller

Post-punková melanchólia s fľašou v ruke

Pozitívne vibrácie sa šírili Grapom už od druhej hodiny popoludní, keďže na hlavné pódium dorazili Medial Banana. A hoci majú v diskografii údernejšie veci, set otvorili overeným hitom Niečo dobré, aby hneď od začiatku poriadne rozospievali publikum.



To sa im úspešne podarilo. Počas koncertu predstavili novú skladbu v angličtine s protivojnovým odkazom a potešili obľúbenými piesňami Môžem všetko, Staré časy, Káva, Keď padá dážď či Nemôžem prestať, ktorou sa rozlúčili.

Na Orange stagei ich tesne pred pol piatou vystriedal Kanaďan Ekkstacy z Vancouveru. Mladý umelec so svojou kapelou priniesol úplne odlišnú atmosféru než jeho predchodcovia. Nádych melanchólie v post-punkovom šate bolo cítiť od prvej skladby a my sme si to dosýta užili.

Charizmatický spevák bol síce skúpy na slovo, ale ako sám oznámil, nepatrí medzi tých, čo pred pesničkami niečo rozprávajú, radšej vraj pije gin. To sme si všimli. Jeden by však povedal, že má možno menší problém s alkoholom. Počas koncertu stiahol skoro celú fľašu, keďže si skutočne po každej skladbe, akoby za odmenu, odpil poriadny dúšok.



Paradoxne sa to absolútne nepodpísalo pod jeho vystupovanie či artikuláciu (asi je už zvyknutý), čo však niektorí v dave vôbec nechápali podľa výrazov tváre, rovnako ako my, keďže naňho ešte k tomu pražilo prudké slnko a bolo takmer tridsať stupňov Celzia.



Keď mu došiel gin, zúfalo skúšal hľadať na pódiu ďalší alkohol, no nič nenašiel, ani mu ho nikto (asi pre jeho dobro) z organizačného tímu nedoniesol. Bez ohľadu na to zahral skvelý set. Ukončil ho najznámejším hitom I´m So Happy, počas ktorého sme to nevydržali a hodili sme sa do poga ku skupinke vedľa nás.

Najrockovejší koncert na Grape za posledné roky

Každý, kto aspoň trochu pozná austrálsku bandu King Gizzard & The Lizard Wizard, vie, že ich koncerty sú jedinečnou, zábavnou energickou smršťou. Presne tú priniesli aj do Trenčína. Keď spustili frenetický stoner-rock a všetci začali do rytmu headbangovať (dnes určite nadávajú, že majú svalovicu na krku), vedeli sme, že sme dobre.



Šesťčlenná kapela s tromi skvelými spevákmi išla ako rýchlik, a keď už si menej znalí návštevníci pod pódiom náhodou mysleli, že skladba, ktorú práve hrajú, sa končí, čoskoro zistili, že hudobníci sa vlastne len rozbiehajú.

King Gizzard & The Lizard Wizard. Zdroj: REFRESHER/Matúš Zeťák

Boli skutočne nezastaviteľní a nebudeme ďaleko od pravdy, keď napíšeme, že šlo o najrockovejší koncert, aký bol na Grape za posledné roky. Je super, že organizátori mysleli aj na fanúšikov tvrdšej hudby. Tí po skončení koncertu, ktorý by zobudil aj mŕtveho, migrovali k vedľajšiemu Suzuki stageu, aby sa vyskákali na Slobodnej Európe.



Punk-rocková stálica rozpútala v dave poriadne peklo a už od prvých tónov do seba začali v pogu vrážať tí najvernejší fanúšikovia, na čo sa frontman Miloslav „Whisky“ Láber začal potmehúdsky uškŕňať. Boli sme v ňom aj my, a i keď sme občas skončili špinaví na zemi a obliati pivom, užili sme si to fantasticky.



„Slobodka“ šla na istotu a odohrala rad za radom tie najúdernejšie hity ako Som ten, Golden Beach, Pes, Relatívny pokoj, Čo sa stalo s naším životom?, Nič sa nedeje, Kapitalizmus alebo Unavený a zničený. Presne tak sme sa na chvíľu cítili aj my, a tak sme sa museli ísť občerstviť, nabrať nové sily a aj prezliecť.





Zdroj: REFRESHER/Matúš Zeťák

Slabší zvuk M83 aj umelecká šou v podaní 070 Shake

Po rekonvalescencii bol plán jasný – smer Orange stage, kde boli na programe prví headlineri večera, Francúzi M83. Začiatok šou bol však pomerne rozpačitý, keďže kapela nemala práve najlepší zvuk. V hlučnejších pasážach sa všetky nástroje zliali do jednej veľkej chaotickej guče, pričom klávesy prehlušovali gitary.



Kazilo to dojem a vysoko kontrastovalo s tým, čo sme videli na pódiu, a teda, že si to hudobníci naplno užívajú a dávajú do toho všetko, čo môžu. Našťastie, pri pokojnejších skladbách sa všetko dalo do poriadku a najväčšie hity ako Wait, Outro alebo Midnight City so skvelým saxofónom zarezonovali presne tak, ako bolo treba. Bolo to magické. Miestami však nastal problém, na ktorý sme už poukazovali skôr. V tichších momentoch bolo počuť hudbu z iného pódia, čo pôsobilo zbytočne rušivo.









Naše kroky smerovali ďalej k Suzuki stageu, kde vystúpila 26-ročná americká raperka a speváčka 070 Shake, ktorá spolupracovala s menami ako Kanye West alebo Nas a Coldplay si ju vybrali ako predskokanku na svoje jesenné turné. Organizátorom Grapu sa ju podarilo zohnať na poslednú chvíľu ako náhradu za Yung Leana, ktorý nečakane deň pred plánovaným koncertom zrušil svoju šou.



Musíme povedať, že bola oveľa zaujímavejšou interpretkou než švédsky raper s hviezdnymi maniermi. Jej storytelling je famózny a štýl absolútne unikátny. Hoci 070 Shake asi nepotešila tých, ktorí čakali, že sa na jej koncerte vybláznia, pretože jej veci sú skôr ponuré a pochmúrne. Viac si prišli na svoje milovníci komornejších vystúpení a umenia, aj vďaka výbornej surreálno-erotickej zadnej projekcii.



Raperka dorazila do Trenčína s hollywoodskou herečkou, dcérou Johnnyho Deppa, známou momentálne najmä zo seriálu Idol. 070 Shake totiž s Lily-Rose Depp tvoria pár a tak boli ako nerozlučná dvojica aj na Grape.





070 Shake. Zdroj: REFRESHER/Matúš Zeťák

Nahajpovaný Yungblud a Sub Focus bez hodiniek

Umelecky obohatení sme sa krátko pred jedenástou následne vrátili k hlavnému pódiu, aby sme si vychutnali britského rebela Yungbluda. Ten urobil poriadny bordel. Nabehol na pódium, akoby predtým vypil tri energeťáky a k tomu ešte jedno dopio. Mal toľko energie, že to vyzeralo, akoby celý deň nespal a práve sa zobudil. Spevák však má diagnostikované ADHD, takže to bolo najskôr tým.



Jeho úvodný krik musel prebrať všetkých, ktorí už v stoji unavene podriemkavali na mieste. Hladnému davu nedal dýchať a stále od neho chcel, aby s ním spieval, tancoval či skákal. Energickou šou skutočne dobil baterky všetkým prítomným.





Zdroj: REFRESHER/Matúš Zeťák





Keď videl, ako mu ľudia posielajú lásku späť, povedal v slovenčine: „Ľúbim vás.“ Bolo to veľmi sympatické. Predviedol výbornú rockovú šou, naživo boli jeho skladby oveľa tvrdšie než na štúdiovkách. Potešil hitmi ako The Funeral, California, Parents či Anarchist. V závere nechýbala ani Lowlife.



Milovníci elektroniky sa šli odviazať na DJ set britského producenta Sub Focusa. A hoci „šiel bomby“ a ľudia šaleli, asi si zabudol hodinky, lebo hral o polhodinu dlhšie, než mal. Nevedno, či dostal špeciálnu výnimku alebo pokyn z réžie, že musí ťahať ďalej, no bolo cítiť, že to je už trocha nasilu a kvalita aj nálada upadali.



Paradoxne niektorým bolo málo a po krátkom oddychu ešte na rovnakom mieste šli aj na FVLCRVM-a a potom Yanka Krála, ktorý potiahol až do piatej rána. Tohtoročný Grape nielenže naplnil očakávania, ale prekonal ich, čo nás príjemne prekvapilo, a veríme, že budúcoročný line-up bude plný rovnako slávnych mien.