Čo nosiť s topánkami Nike Air Force 1, aby ste vyzerali štýlovo?

S príchodom novej sezóny zaktualizujte svoju základňu inšpirácie – zistite, ako nosiť Nike Air Force 1, aby pár ikonických tenisiek nezostal nepovšimnutý!

Máte vo svojej zbierke pár Air Force 1? Tieto nadčasové tenisky sú zdrojom inšpirácie pre množstvo ikonických štýlov vytvorených za posledných štyridsať rokov. Modely AF1 sa však stále objavujú v šatníkoch tých najväčších streetstylových fanúšikov. Viete, ako skombinovať klasiku tohto formátu? S príchodom novej sezóny zaktualizujte svoju základňu inšpirácie – zistite, ako nosiť Nike Air Force 1, aby pár ikonických tenisiek nezostal nepovšimnutý!

Klasický štýl – taký jednoduchý, ako sa zdá?

Existuje skupina streetwearových hráčov, do ktorých sa rozhodne oplatí investovať! Tak ako sú isté zmeny súčasných trendov, isté je aj to, že kývnutie na klasiku sa oplatí. Pár bielych tenisiek je must have, ktorá vás zachráni v mnohých situáciách. Modely Air Force 1 sú už roky považované za „štartovací balíček“ ctižiadostivého sneakerheada.

Nedá sa však poprieť, že ich forma a minimalistická úprava robia z tenisiek AF1 niečo oveľa viac než len univerzálny základ. S čím nosiť Air Force 1? Odpoveď sa môže zdať jasná – teda: so všetkým! V prípade ikonických strihov sa však oplatí ukázať dávku kreativity, aby hotový look nesklamal.

Nike Air Force 1 – na výške záleží

Pri hľadaní variantov Nike Air Force 1 si budete musieť zvoliť výšku zvršku. Nenechajte tento detail na náhodu. Zatiaľ čo nízka AF1 sa považuje za najuniverzálnejší variant, váš výber by mal závisieť od niekoľkých ďalších faktorov. Ak hľadáte tenisky na jar a leto, vyberte si model Low – ľahší a vhodný na kombináciu s chinos nohavicami, šortkami alebo so vzdušnými šatami.

Ak, naopak, mierite na celoročnú štylizáciu, udržiavanú v športovej atmosfére, siahnite po Nike Air Force 1 Mid. Budú perfektné v kombinácii s priestrannými joggermi, s nonšalantne uvoľnenými šnúrkami a v basketbalovej klíme alebo v kombinácii s vypasovanými nohavicami alebo legínami a nevyhnutne s vysokými ponožkami zakončenými prúžkom.

S čím nosiť Nike Air Force 1?

Tenisky AF1 Low dobre poslúžia v kombinácii s teplákmi s elastickým lemom na členku, ako aj s džínsami – v akom strihu? Určite stojí za to zaviesť do každodenného nosenia pár s rovným alebo rozšíreným strihom. Takýto model dobre vyvažuje masívnu formu zvršku Air Force 1. Ak sa nebojíte experimentovať s trendmi, stavte na Y2K estetiku a siahnite po širších cargo nohaviciach s vreckami alebo zvoľte voľný model strihu podobne ako oblekové nohavice.

Tenisky Nike Air Force 1 sa budú hodiť k športovej tunike, dámskym cigaretkám nad členok a palazzo nohaviciam. Pohrajte sa s kontrastmi a skombinujte mestskú ikonu so svetlými šatami, sakom alebo cyklistickým oblečením. S čím nosiť Nike Air Force 1 závisí aj od výberu doplnkov. Takže vylepšite outfit vysokými ponožkami alebo si stavte na neviditeľné ponožky.

Štylizujte klasiku, postarajte sa o detaily

Najlepší vzhľad páru tenisiek Air Force 1 je dôsledne udržiavaný zvršok a čistá podrážka, najmä ak vaša voľba padla na snehobiely model. Nezabudnite mať poruke súpravu kozmetických a ošetrujúcich prípravkov. Starajte sa o topánky, do ktorých investujete, tak, že ich pred poveternostnými vplyvmi ochránite impregnáciou. Správna starostlivosť pomôže predstaviť streetstyle klasiku svetu v tom najlepšom svetle.