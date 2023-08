VIDEO: Post Malone si kúpil zberateľskú kartičku Pána prsteňov za 2,6 milióna. Prekonal tým historický rekord

Ide o historicky najdrahšiu MTG kartu všetkých čias.

To, že americký spevák a raper Post Malone je vášnivým fanúšikom Tolkienovej trilógie Pán prsteňov, nie je žiadnym tajomstvom. Postavu Saurona z tejto fantasy ságy ma vytetovanú na ruke a v minulosti pridal na svoj Instagram aj fotku s jeho maskou a Prsteňom moci.

Po novom si do svojej zbierky pridal ďalší, veľmi vzácny artefakt súvisiaci s príbehom odohrávajúcim sa vo fiktívnej Stredozemi. Kúpil si totiž mimoriadne cennú kartu The One Ring z najpopulárnejšej zberateľskej kartovej hry na svete – Magic the Gathering (MTG). Tá sa našla len minulý mesiac a obsahuje obrázok tzv. Jedného prsteňa (známeho tiež ako Veľprsteň), ktorý v Hore osudu ukoval temný pán Sauron.

🚨 BREAKING NEWS 🚨



Post Malone has purchased the Magic the Gathering “The One Ring” trading card for $2,600,000.



This is the most expensive MTG card of all-time, crushing the previous record of $800k. pic.twitter.com/KUGzUbvKTS — The Collectibles Guru 🧠 (@ericwhiteback) August 2, 2023

Post Malone, civilným menom Austin Richard Post, je veľkým fanúšikom MTG kariet, a tak za kartičku s Veľprsteňom neváhal zaplatiť neskutočných 2,6 milióna amerických dolárov. Prekonal tým rekord, keďže tak ide o historicky najdrahšiu MTG kartu všetkých čias (prekonal tým doterajší rekord kartičky za 800 000 dolárov).

Brook Trafton, majiteľ viacerých MGT kariet, zverejnil na Tiktoku emotívne video ich spoločného stretnutia pri príležitosti kúpi tejto extrémne vzácnej kartičky. „Keď som našiel kartu Jedného prsteňa, ako prvá osoba, ktorá mi napadla, bol práve Post Malone. Hral som MTG odmalička a, samozrejme, by bol úžasný pocit ponechať si túto kartu. Ale pre muža, ako som ja, mi možnosť predať ju zmení život. Skutočne som dúfal, že to dostane niekto, kto to ocení rovnako ako ja,“ uviedol Trafton.

„Stretnúť sa s Post Malonom je mojím splneným snom a to, že si odo mňa kúpil túto kartičku, je doslova momentom ako z rozprávky. Post Malone, zmenil si mi život. Takéto veci sa ľuďom ako ja bežne nestávajú. Myslím si, že je to kúzlo. Budem ti navždy vďačný,“ dodal predošlý majiteľ novej Postyho kartičky. Ich spoločné stretnutie plné emócií si môžeš pozrieť vo videu nižšie.