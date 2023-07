Orgazmus na povel, rozbitá posteľ v Twilighte a sex kedykoľvek. Tieto filmy a seriály nám totálne skrivili pohľad na sex

Ako vyzerá prvý sex, orgazmus alebo láska? Či chceme, alebo nie, aj seriály a filmy formujú predstavy o tom – a niektoré narobili viac škody než úžitku.

Veď to poznáš: stretnú sa im oči, zahoria vášňou a vrhnú sa do postele (alebo do sprchy či na kuchynskú linku). Obaja partneri sú pripravení na sex bez predohry, obaja dosiahnu orgazmus naraz a majú ho zakaždým, keď majú sex.

Vo filmoch a seriáloch určite. Ale kto má naozaj taký sexuálny život?

Vybrali sme niekoľko príkladov ubližujúcich stereotypov v populárnych filmoch a seriáloch, ktoré ovplyvnili mileniálov a aj mladších ľudí a pokrivili nám pohľad na ľudskú sexualitu. Vďaka tomu máme potom nerealistické očakávania, popkultúra nás nechala v štichu a neukázala nám, ako si pýtať súhlas, pripraviť sa na sex alebo komunikovať o ochrane. Ak chceš viac obsahu o sexualite (vrátane tipov na dobré seriály či dobré polohy), tak klikni sem a začítaj sa.

True Blood: Keď sa nevieš rozhodnúť, vezmi si oboch?

Pravda je taká, že väčšina sexuálnych scén v seriáloch a vo filmoch prebieha veľmi hladko a bez problémov. True Blood to však posunul na novú úroveň, keď sa Sookie najskôr tri série nevedela rozhodnúť medzi Billom a Ericom a napokon si povedala „a prečo nie oboch?“

Zdroj: HBO Max

Všeobecne príbehy, v ktorých o jednu ženu bojujú dvaja muži (a až príliš často sú to upíri), skresľujú našu predstavu o tom, ako vyzerá flirtovanie, súhlas či schopnosť rozhodovať sa. Ženy ju totiž majú, aj keď na to True Blood trošku zabudol.

Výsledkom bola krásna trojka ako vystrihnutá z pornofilmu. A čo, že šlo o sen? Nastavilo to nerealistické očakávanie, že hociktorí dvaja muži budú súhlasiť, že budú mať trojku so ženou, do ktorej sú obaja zamilovaní.

No len to skús v reálnom svete niektorému navrhnúť...