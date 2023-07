VIDEO: Tiktokerka zverejnila video, kde 20 minút zbesilo upratuje hotelovú izbu. Neverí, že je dobre uprataná

Voči gustu žiaden dišputát. Tiktokerka vo videu ukazuje, čo všetko vyčistí pred tým, ako si naplno užije dovolenku a ubytovanie v hoteli.

Hotelové izby môžu zdanlivo vyzerať čisto, no nie vždy skutočne čisté sú. Niečo o tom tuší aj tiktokerka Rochelle N. Stewart, ktorej upratovacie video sa po zverejnení stalo virálnym. Ukazuje na ňom jej upratovaciu rutinu, ktorú praktizuje po príchode do hotelových izieb. O tiktokerke a jej videu píše Insider.

Mladá tiktokerka na svoj profil na Tiktoku a Instagrame prispieva videami o varení, upratovaní a organizovaní vecí. Koncom minulého mesiaca však zdieľala na platformách video, na ktorom intenzívne upratuje hotelovú izbu. Okamžite tým rozdelila ľudí na dva tábory. Jedni to radi nechajú na hotelovú službu a tí druhí upratovačkám neveria.

Rutina trvá mladej žene 20 minút a zahŕňa množstvo vecí. „Takýto čistý život nie je pre každého. Ja však tieto veci robím vždy, keď sa ubytujem v hotelovej izbe,“ povedala Rochelle popri tom, ako nastriekala na hotelové stoličky dezinfekčný sprej Clorox. „Ak ti vyhovuje spanie pod prikrývkou alebo sprchovanie sa v kúpeľni, ktoré môže, ale nemusí byť dôkladne vyčistená, je to tvoja vec,“ dodala.

Posteľ a obliečky prebehne modrým svetlom, aby si bola istá, že na nich nie sú škvrny od rôznych tekutín. Následne na posteľ pokladá náhradné obliečky, ktoré si so sebou vzala. „Áno, sú to jednorazové obliečky. A sú prekvapivo pohodlné,“ povedala. Tiktokerka si tiež dala záležať na podlahe v kúpeľni, ktorú takisto vydrhla do poslednej smietky. „Aj keď nosím žabky, musím vyumývať aspoň sprchu. A kľudne ma nazývajte šibnutou,“ dodala Rochelle.

Na záver vo videách uvidíš, ako antibakteriálnymi utierkami utiera povrchy v izbe vrátane diaľkového ovládača na televízor. Potom si dá spokojne nabiť telefón, hodinky a slúchadlá a povie: „Teraz si môžem svoj výlet užívať naplno.“

Rochellino video sa, samozrejme, nezaobišlo bez vtipných komentárov. Jeden používateľ Twitera ho zdieľal so slovami: „Ak by som to mal robiť zakaždým, radšej zostanem doma.“

Komunita milovníkov upratovania na Tiktoku, ktorá je známa ako CleanTok, sa rozbehla počas pandémie koronavírusu. Hešteg #cleantok bol odvtedy použitý viac ako 80 miliárd ráz. Ide zvyčajne o veľmi uspokojujúce videá ľudí, ktorí upratujú svoje domovy. Mnohé z nich sú v štýle ASMR.