Ľudia pozerajú filmy na Tiktoku: Generácia Z miluje The Suits aj Interstellar. Najlepšie, keď sú rozkúskované do 17 krátkych videí

Celovečerné filmy ti na Tiktoku zaberú celý večer. Neprekvapivo. 15-krát klikneš, dvakrát sa nahneváš a koniec si prečítaš v komentoch.

Mike Ross zastupuje sám seba pred súdom. Hoci roky pracuje ako právnik, celé súdne konanie je o tom, že v skutočnosti nikdy nezískal diplom z Harvardu a právo vykonáva nelegálne. Známy príbeh zo seriálu Suits podobne ako desiatky iných, často nostalgických filmov a seriálov na Tiktoku chytajú druhý dych. Bude to jedna z prvých vecí, ktoré na Tiktoku uvidíš, keď s ním začínaš a algoritmus sa snaží trafiť, čo by ťa mohlo zaujať.

Úryvky z právnického seriálu majú na sociálnej sieti často stovky tisícov videní a podobne sú na tom aj iné príbehy. Existujú stovky až tisícky účtov, ktoré nepostujú nič iné len filmy a seriály. Obsah rozdeľujú do krátkych častí (donedávna mohli mať videá maximálne tri minúty, po novom sú to desaťminútové úseky) a zbierajú si tým lajky aj sledovateľov. Sledovať film či seriál na Tiktoku je však jedna nekonečná slučka: ak natrafíš na 10. časť, je celkom možné, že znovu precitneš, až keď pri 17. časti zistíš, že na tú záverečnú si musíš počkať.

Prečo by ktokoľvek pozeral filmy a seriály bez kontextu a niekedy aj bez záveru, navyše len na mobile? Dôvodom je pohodlie a fakt, že Tiktok jednoducho už majú otvorený a trávia tam veľkú časť svojho voľného času. Technológia tak opäť prepisuje pravidlá toho, ako konzumujeme príbehy: upútať nás musia v prvej sekunde, a k záveru sa budeme musieť preklikať.

Kino, od ktorého sa nedá odlepiť?

Autorka článku pre Polygon nazvala Tiktok najchaotickejšou streamovacou službou na svete, a právom. Na rozdiel od Netflixu či HBO si totiž Tiktok ľudia otvárajú prakticky automaticky, pokojne aj uprostred dňa. Zrejme nerátajú s tým, že sa zapozerajú do príbehu a strávia pol hodiny sledovaním epizódy starého sitkomu.

Tiktokovú renesanciu zažívajú seriály z medicínskeho prostredia (House MD, The Good Doctor či Grey's Anatomy), ale aj sitkomy ako Young Sheldon a Modern Family. Darí sa tam aj filmom: za posledné týždne nám Tiktok pripomenul scény z filmov Interstellar, Life of Pi či Boss Baby, kde 17. časť má viac ako 35 miliónov videní. A hoci sledovanie filmov na mobile sa dlho považovalo za hriech (pamätáš, keď známy autor a režisér David Lynch kritizoval ľudí, ktorí by to vôbec skúsili?), doba sa zjavne mení.

Podľa štúdie firmy Kantar trávia ľudia viac času na Tiktoku než počúvaním podcastov, sledovaním seriálov, čítaním, sledovaním správ a iných sociálnych sietí či dokonca randením. Až 35 % ľudí dokonca trávi menej času sledovaním telky či videí a 45 % trávi menej času na zoznamovacích apkách, odkedy používajú Tiktok.

Tiktoková seriálová slučka funguje takto: bežne na feede (tzv. For You page) natrafíš na zaujímavý úryvok. Video je označené, niekedy je tam len názov filmu, inokedy aj označenie časti a občas k tomu aj opis. V prípade seriálu Suits majú videá často ako nadpis uvedené to, čo sa v scéne deje: napríklad záverečný príhovor Mikea Rossa, prvá časť. Niektoré nadpisy znejú zvláštne a zrejme ide o texty vygenerované umelou inteligenciou.

Občas sú videá na výšku, občas na šírku. Niekedy majú titulky, inokedy nie. A občas máš cez pôvodné audio ešte nejakú pesničku, čo vie byť extrémne rušivé. Najrušivejšie sú videá, kde je obrazovka rozdelená na polovicu: v jednej časti sleduješ film alebo seriál, v druhej časti niekto krája ovocie, strúha mydlo alebo umýva auto. Toto je zrejme najotravnejší formát, no stále získava množstvo interakcií, komentárov, lajkov a hlavne videní.

Ak to zvládneš dopozerať, budeš chcieť vedieť, čo sa stane ďalej. Prežije ten pacient doktora Housa? Nahnevá sa učiteľka na Sheldona, že zase mudroval? Ako dopadnú na tej divnej planéte, kde je všade len voda?

K ďalším častiam sa dostaneš dvoma spôsobmi. V lepšom (pohodlnejšom) prípade nájdeš link rovno v komentároch. Večné preklikovanie cez komenty zvyšuje aj dosah každého jedného videa. Druhý spôsob je, že klikneš rovno na profil, Tiktok ťa prenesie k časti, ktorú si práve videl a pokračuješ odtiaľ vyššie.

Ak tam ešte ďalšia časť nie je, musíš dať follow a dúfať, že ťa k nej algoritmus privedie. Dovtedy si pozrieš iné filmy a seriály (tiež neúplné). Časť účtov po čase získa prvé sponzorstvá a verný fanklub a časť sú len spamové účty. Tie síce postnú „part 15“, no ak nedáš rovno follow, ale klikneš miesto toho na profil, zistíš, že časti 1 až 14 chýbajú a časť 16 takisto. Ich cieľom je rýchlo nazbierať sledovateľov, ale neprinesú im to, v čo dúfajú: teda celé filmy v jednej aplikácii.

Kliknú aspoň vtedy ľudia na streamovacie služby, aby si film dopozerali? Nevieme.