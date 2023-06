Bezchybný mejkap, ktorý ti vydrží celý deň. Janka Slačková ti ukáže, ako na to (Make-up & Gossip)

V novej časti Make-up & Gossip si profesionálna vizážistka Linda Gunišová pozvala do štúdia moderátorku a tanečníčku Janku Slačkovú.

Témou tejto epizódy je dokonalý mejkap, ktorý si môžeš prispôsobiť podľa svojich potrieb počas dňa. Janka Slačková patrí medzi tých ľudí, ktorí sa od rána do večera nezastavia, no napriek tomu jej mejkap vyzerá bezchybne. Vo videu zistíš, ako vyzerať „fresh“, aj keď vstávaš o 4.30 a večer ťa ešte čaká event.

V Jankinej rutine nesmú chýbať produkty L’Oréal Paris. Mladá moderátorka je zároveň ambasádorkou tejto značky. Predtým než začneš s mejkapom, nezabudni na SPF, a to najmä počas letných mesiacov. Janka používa denný fluid s vitamínom C a SPF 50+. Svieži vzhľad ti pomôže dosiahnuť aj maska pod oči, ktorú môžeš pred použitím dať na niekoľko minút do chladničky. Chladivé sérum s kyselinou hyalurónovou prebudí pokožku a rozžiari pohľad. Namiesto bežného mejkap vyskúšaj použiť tónovacie sérum, ktoré oceníš najmä v letných mesiacoch. Zakryje drobné nedokonalosti a tvoja tvár bude stále „dýchať“.

Dozvieš sa, ako si urobiť „ranný look“ v priebehu niekoľkých minút a potom si pomocou niekoľkých produktov upraviť vzhľad na večerné líčenie. Celý návod krok za krokom si môžeš pozrieť vo videu.

Okrem cenných beauty tipov Janka prezradí aj niečo zo svojho života v Amerike. S modelingom začala už v puberte a ako 15-ročná sa dostala do Miami, kde nielen fotila, ale aj tancovala. Uprostred natáčania klipu zaujala režiséra a ocitla sa po boku latino legenedy Rickyho Martina. Ďalšie zaujímavosti a užitočné beauty tipy sa dozvieš vo videu.