Oktagon oznámil veľký titulový zápas. Losene Keita si konečne zmeria sily so skúseným rivalom

Fanúšikovia MMA sa v lete môžu tešiť na veľký zápas o cennú odmenu.

Oktagon MMA konečne na sociálnych sieťach oznámil dátum očakávaného a odkladaného súboja o nespochybniteľného kráľa perovej divízie medzi Matém Sanikidzem a Losenem Keitom. Uvidíme ho na pražskej Štvanici 29. júla.



Zápas sa naposledy odložil pre zranenie gruzínskeho zápasníka, vyzerá to však tak, že už je plne pripravený do boja. Obaja v poslednom dueli porazili rovnakého súpera, Čecha Jakuba Tichotu, pričom šlo o titulové bitky. Tentoraz si zmerajú sily, aby potvrdili, kto bude mať právoplatný pravý opasok šampióna.



Odkazy na sociálnych sieťach si vymieňajú už pol roka a pri ich poslednom strete zoči voči musela zasahovať ochranka. Ani jeden z nich ešte v Oktagone neprehral, pričom Keita ešte v MMA neprehral nikdy. Sanikidze má už dve porážky, no poslednýkrát prehral ešte v roku 2018.



Najprv získal titul Oktagonu v ľahkej váhe, keď knokautoval Ivana Buchingera, potom si povedal, že sa stane dvojnásobným šampiónom a skúsi aj váhu nižšie. Zatiaľ mu to šlo ako po masle. Na Štvanicu by sa mal vrátiť aj Buchinger, jeho súpera však zatiaľ nepoznáme. Na legendárnom turnaji pod holým nebom uvidíme tiež Karlosa Vémolu.