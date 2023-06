Ryan Gosling sa vysmieva kritikom jeho „starého“ Kena z filmu Barbie: „Doteraz vám bol Ken úplne ukradnutý, ste pokrytci“

Ryan Gosling nechápe kritikov filmu Barbie a pri argumentovaní sa smeje.

Na internete koluje množstvo názorov hodnotiacich to, že Ryan Gosling je na rolu Kena z filmu Barbie starý. Hviezda filmu sa k tejto kritike vyjadrila celkom trefne pre magazín GQ.

„Povedal by som, že ak im ako Ken nevyhovujem, v tom filme nájdu množstvo iných verzií tej postavy. Je to vtipné. Táto prehnaná myšlienka o niečom ako #notmyken. Chcete mi povedať, že ste predtým niekedy na Kena čo i len nepomysleli? Ken existuje len pre to, aby mala Barbie niekoho, s kým randí, a aby si užíval pláž. Nikomu to doteraz neprekážalo. Ale odrazu sa ozývajú ľudia v štýle: ‚Nie, na Kenovi nám záležalo celý čas.‘ Nie, nezáležalo vám na ňom. Ste pokrytci.“

Herec sa pri argumentovaní údajne aj zasmial. Rozhodne si teda kritiku neberie veľmi k srdcu a vie, že nejde o nič vážne, len o jeden z ďalších internetových nezmyslov. Film Barbie sa dostane do kín 20. júla 2023. Režíruje ho Greta Gerwig (The Little Women) podľa scenára, ktorý napísala spoločne so svojím manželom Noahom Baumbachom (Marriage Story).