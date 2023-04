FOTO: Si milovník seriálu Succesion? Ultra luxusný penthouse Kendalla Roya je na predaj

Trojposchodový apartmán s výhľadom na Manhattan má päť spální a štyri kúpeľne.

Penthouse „Kendalla Roya“ ponúka výhľad na celý Manhattan a Central Park. Ide o strešný apartmán, ktorý sa nachádza v 50-poschodovej budove na 180 East 88th Street vo štvrti Upper East Side. Ak si milovníkom úspešného dramatického seriálu Succession z dielne HBO, toto je tá správna príležitosť pozrieť si fotky. Na trhu sa predáva za 29 miliónov dolárov.

Gigantický obytný priestor má rozlohu 5 508 štvorcových metrov, tri poschodia a obrovskú terasu. Nájdeš v ňom päť kúpeľní, štyri spálne, vysoké stropy, veľké točité schodisko aj súkromný výťah. Asi nič však neprekoná panoramatické výhľady na mesto.

Ponúka výhľad na Manhattan a Central Park, East River aj na Most Georgea Washingtona. Výhľad na mesto si môžeš užiť aj z terasy, ktorá má 3 500 štvorcových metrov. Nachádza sa na nej kozub aj toaleta. Nechýba jedálenský stôl, za ktorý sa zmestí až 12 ľudí. New York ako na dlani budeš mať z každej strany terasy.

Zdroj: Streeteasy.com

Súkromné priestory a luxusné zariadenie

Trojposchodový apartmán sa delí na niekoľko častí. Do vrchnej časti vedie obrovské dizajnové schodisko, ktorým sa dostaneš do (ďalšej) spálne so súkromnými kúpeľňami. V spodnej časti nájdeš primárny priestor, v ktorom sa nachádza plynový kozub, obrovský šatník opäť s vlastnou kúpeľňou, jedáleň a kancelária.

Celý interiér sa nesie v štýle glamour. Nábytok je ladený do naturálnych tónov v kombinácii so zlatou farbou. Ďalej prevláda mramor, mozaikové dlaždice, mohutné luxusné svietidlá a občas drevo.

Kúpou luxusného apartmánu si nový majiteľ bude môcť užiť aj množstvo súkromných vonkajších rekreačných a zábavných priestorov. Na webovej stránke realitnej kancelárie Street Easy sa uvádza, že budova ponúka aj 24-hodinovú službu concierge, čiže nadštandardné služby na najvyššej úrovni, umožňuje obyvateľom využívať vlastné fitnesové a jogové štúdio, herňu, vináreň aj detskú herňu. K vybaveniu budovy patrí basketbalové ihrisko, futbalové ihrisko a niekoľko plne vybavených spoločných kuchýň.

Fotky apartmánu si pozri v galérii.

Succession je rodinná dráma z korporátneho prostredia, ktorej hlavnou témou je život rodiny Royovcov. Tí pôsobia ako vlastníci mediálneho konglomerátu Waystar Royco. Šéfuje mu legenda v biznise Logan Roy (Brian Cox). Ten sa postupne pripravuje na to, že odíde do dôchodku a firmu zanechá svojmu synovi Kendallovi (Jeremy Strong). Na poslednú chvíľu sa však rozhodne inak, čo Kendalla nenechá chladného a rozhodne sa svojmu otcovi vzoprieť. Penthouse sa objavil vo štvrtej sérii seriálu.

V rámci predaja nehnuteľností, ktoré sa objavili v úspešnom seriáli, je na predaj aj apartmán, v ktorom býval Roman Roy (Kieran Culkin). Za ten však záujemcovia zaplatia o trošku viac, jeho cena je 38 miliónov dolárov.