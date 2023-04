Slovenská pálenka vyhráva súťaže aj v zahraničí. Boli sme sa pozrieť v jednej z našich najoceňovanejších páleníc (Reportáž)

Poď sa pozrieť, ako to vyzerá v remeselnej pálenici Marsen Distillery.

Opäť sme sa vydali na cesty, tentokrát sme sa prišli pozrieť do dedinky Marcelová, ktorá leží na juhu Slovenska. V tejto obci nájdeš výrobcov poctivých remeselných slovenských destilátov Marsen. Šajmo patrí medzi ľudí, ktorí vedia oceniť kvalitný alkohol, a preto sme ho vyslali na exkurziu do Marsen Distillery. Celý proces „od stromu do pohára,“ ako ho nazval ti ukážeme v našej reportáži.

Produkty Marsen patria pravdepodobne medzi najoceňovanejšie na Slovensku. Ovocie použité v destilátoch pochádza z úrodnej pôdy Žitného ostrova. Prenikavú ovocnú vôňu ucítiš hneď, ako otvoríš ktorúkoľvek z fliaš. Tieto destiláty majú na konte niekoľko zlatých a strieborných mediailí nielen zo Slovenska, ale aj zo susedného Maďarska. Ako asi vieš, krajina našich južných susedov sa označuje za „mekku destilátov.“ Fakt, že slovenská firma vyhrala súťaže v Maďarsku je veľký úspech. Podľa majiteľa Marsen Distillery, Romana Pócsa sa obdobná výhra žiadnej inej slovenskej pálenici nepodarila.

Celý proces výroby začína dobrou úrodou. Rozdrvené ovocie kvasí vo fermentačných nádobách 2 až 3 týždne, a následne sa môže ďalej spracovať podľa receptúry. „Sme lokálna a remeselná destilérka, stále sme malá manufaktúra. Väčšinu vecí v procese robíme ručne,“ vysvetľuje majiteľ Marsen Distillery, Roman Pócs. Napriek tomu, že táto destilérka si zakladá na poctivej remeselnej výrobe, ich produkty sú pre väčšinu ľudí cenovo dostupné.