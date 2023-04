FOTO: Umelec z Londýna premenil odpadkový kontajner na malý domček. Odmietol platiť šialene vysoký nájom v meste

Harrison Marshall si postavil dom na smetisku, aby nemusel platiť šialenú sumu za nájom. Plánuje v ňom bývať rok, projekt vníma ako demonštráciu na nereálne finančné podmienky v centre Londýna.

Šialene vysoké náklady na bývanie v Londýne prinútili 28-ročného umelca Harrisona Marshalla vymyslieť alternatívne riešenie na bývanie. Keď sa vrátil z pracovných ciest naspäť do Londýna a hľadal si ubytovanie, zistil, že to poriadne potrápi jeho peňaženku. Umelec sa nakoniec rozhodol žiť v prerobenom odpadkovom kontajneri, ktorý bol v konečnom dôsledku rovnakej veľkosti ako šialene predražená garsónka v centre mesta.

„Tento projekt je tak trochu bizarný nápad, no sníval som o tom, ešte keď som bol dieťa. V roku 2022 som sa presťahoval späť do Londýna a bol som hneď šokovaný vysokými nákladmi na prenájom. Musel som hľadať byt v centre Londýna, pretože tu pracujem. Vedel som, že musí existovať aj iná možnosť, než platiť tie nehorázne sumy. Vtedy mi napadlo, že si prerobím kontajner na odpadky,“ tvrdí Harrison Marshall.

Zdroj: Archív: Harrison Marshall

Harrison Marshall nevníma tento krok ako niečo, čím by mohol ľudí inšpirovať. Bývanie v kontajneri nepovažuje za vyriešenie celkového problému s cenami. Umelec chcel skôr projektom poukázať na nereálne podmienky bývania v centre Londýna. Spojil sa s charitatívnou umeleckou organizáciou, ktorá mu pomohla vybaviť miesto na pozemku.

Býva na smetisku

Marshall je umelec a architekt, ktorý založil štúdio Caukin Studio. Pri svojom novom, netradičnom bývaní teda využil svoje dizajnérske schopnosti. Na tomto projekte pracoval niekoľko mesiacov. Nakoniec sa mu podarilo vytvoriť mini domček, ktorý sa skladá z drevenej búdky a klasického žltého kontajnera na odpadový materiál. Nachádza sa v Bermondsey na juhu Londýna. Vnútri má kuchynku aj posteľ, na ktorej sa dokážu vyspať dvaja ľudia.

„Bývam na smetisku, no v okolí mám normálnych susedov. Všetci sú veľmi priateľskí. Vždy keď som vonku, opýtajú sa ma, ako sa mám, čo budem dnes robiť, a nosia mi aj jedlo. Sprchujem sa v práci a toaletu mám neďaleko pozemku. Žije sa mi tu príjemne, svoj „skip house“ som si okrášlil dielami od mojich kamarátov či darov od rodiny,“ tvrdí.

Domček stojí na smetisku. Zdroj: Archív: Harrison Marshall

Vnútri sa nachádza kuchynský a úložný priestor, ktorý tvorí drez a jednoplatnička. Na pozemku stojí aj WC, voda je dodávaná zo susedného pozemku. Harrison sa sprchuje v telocvični alebo v práci. Do domčeka vstupuje pomocou malého rebríka. Areál bude čoskoro napojený na elektrickú sieť, ktorá bude napájať malý ohrievač, svetlá, elektrický sporák a mini chladničku.

Harrison Marshall dom vytvoril aj na protest proti šialene vysokým sumám za nájom v Londýne. Zdroj: Archív: Harrison Marshall

Projekt charitatívnej organizácie

Obytná plocha má 25 štvorcových metrov. Pri prerábke pracoval s budgetom 4 000 libier, dnes sú jeho výdavky 50 libier mesačne.

Jeho malý domček s názvom Skip House je súčasťou Skip Gallery, verejnej umeleckej iniciatívy, ktorá pracuje s mladými umelcami. Marshall s organizáciou spolupracoval na viacerých projektoch. „Nikto by nemal žiť v kontajneri. Určite to nie je cesta, ktorú by som ľuďom odporučil. Je to skôr konštatovanie či poukazovanie na to, akým spôsobom musia bojovať rodiny v Londýne proti vysokým nákladom na život,“ dodáva.